Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp

Sản phẩm, dịch vụ đa dạng với lãi suất cạnh tranh, cùng nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Bình Xuyên đã khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên triển khai nhiều gói vay, sản phẩm tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ tối đa và đem đến những lợi ích thiết thực cho khách hàng, năm 2025, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp. Theo đó, chi nhánh đã triển khai nhiều gói vay, sản phẩm, dịch vụ và chính sách ưu đãi, đồng thời đưa ra những giải pháp tài chính toàn diện gắn với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Cụ thể, nhằm tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn về vốn, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, làm việc theo nhóm với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, phát triển thương mại, dịch vụ... để chia sẻ, xây dựng các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Cùng đó, đẩy mạnh tư vấn các gói giải pháp chuyển đổi số nhằm tiết giảm chi phí, thời gian cũng như gia tăng tiện ích cho khách hàng như giải ngân online, bảo lãnh online, dịch vụ kết nối ERP. Hỗ trợ tối đa khách hàng doanh nghiệp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp các phương thức thanh toán cho người mua hàng, trả lương nhân viên.

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, ngay từ đầu năm, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên đã triển khai các chương trình: “Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp”; “Vay ưu đãi điểm tựa vững chãi” đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi theo 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ trong trường hợp khách hàng đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định. Tiếp tục thực hiện cơ cấu nợ cho khách hàng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và triển khai các chương trình chính sách miễn giảm lãi suất, chủ động tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp để cơ cấu lại hoạt động.

Thực hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên hành trình phát triển bền vững, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên còn quyết liệt triển khai chương trình tín dụng “lãi suất vàng” với mức lãi suất đặc biệt ưu đãi, chỉ từ 3,8%/năm đối với khoản vay bằng VNĐ và chỉ từ 3,2%/năm đối với khoản vay bằng USD.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng, kết thúc năm 2025, tổng dư nợ của Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên đạt hơn 10.600 tỷ đồng, trong đó dư nợ khách hàng doanh nghiệp đạt gần 5.000 tỷ đồng. Nguồn vốn của Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên đã giúp nhiều khách hàng vượt qua khó khăn và có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Công ty TNHH Anh Quang (xã Xuân Lãng) - doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì carton chia sẻ: Nhiều năm qua, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên đã trở thành đối tác tin cậy của đơn vị, bởi ngân hàng luôn sát cánh, hỗ trợ nguồn giúp công ty có điều kiện đầu tư mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại và bổ sung vốn lưu động để triển khai hiệu quả các dự án, hợp đồng.

Dự kiến năm 2026, tình hình kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động, mong rằng, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên tiếp tục triển khai những gói vay ưu đãi, hợp lý để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

Khẳng định vai trò là đối tác tin cậy, luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thời gian tới, Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương cho vay của Ngân hàng Nhà nước, Vietinbank và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai các gói vay, sản phẩm dịch vụ phù hợp với điều kiện, nhu cầu của khách hàng.

Tập trung vốn vay vào các lĩnh vực ưu tiên, khu vực trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Vietinbank Chi nhánh Bình Xuyên cam kết, khách hàng có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có thiện chí, ngân hàng sẽ luôn đảm bảo về nguồn vốn tốt và ưu đãi.

Trần Tỉnh