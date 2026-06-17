Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc - Tăng khả năng hấp thụ nguồn vốn

Là một trong những ngân hàng thương mại chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về dòng vốn; đồng thời nỗ lực huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức để cho vay doanh nghiệp, hộ kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần mở rộng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bám sát định hướng, linh hoạt, hiệu quả

Bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, những năm qua, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc đã chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tín dụng. Chi nhánh không chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mà còn mở rộng các gói tín dụng trung và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Cùng với đó, chi nhánh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ và mở rộng dịch vụ. Công tác chăm sóc khách hàng được chú trọng thông qua việc thường xuyên liên hệ, thăm hỏi, nắm bắt nhu cầu, trao đổi thông tin, áp dụng các chương trình ưu đãi và tri ân khách hàng nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu. Đồng thời, tích cực khai thác khách hàng mới thông qua cơ chế khuyến khích khách hàng hiện hữu giới thiệu khách hàng mới để hưởng các chính sách ưu đãi.

Ngoài ra, chi nhánh còn triển khai nhiều chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ như VietQR, dịch vụ thông báo biến động số dư bằng loa tại các khu dân cư, thị trấn, chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh, trung tâm thương mại, nhà hàng và khách sạn...

Khách hàng giao dịch tại VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc.

Để kích cầu tín dụng và nâng cao khả năng hấp thụ vốn, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt các chương trình tín dụng cạnh tranh, bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng. Chi nhánh tối ưu hóa chi phí vốn, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý cùng các gói hỗ trợ lãi suất dành cho những lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chi nhánh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ các quy định về quản trị rủi ro.

Đồng thời chủ động rà soát, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và xem xét miễn, giảm lãi phí đối với các khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan.

Đặc biệt, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc tích cực triển khai chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính thông qua việc số hóa các quy trình nghiệp vụ. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm vay trực tuyến, mở thẻ tín dụng và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Việc tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số không chỉ giúp tiết giảm chi phí giao dịch mà còn góp phần giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng vay vốn. Ngoài ra, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc còn đẩy mạnh các dịch vụ tư vấn tài chính toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro về tỷ giá và lãi suất.

Định hướng chiến lược của VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc luôn gắn với slogan chung của toàn hệ thống: “Nâng giá trị cuộc sống”, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, minh bạch và bền vững. Qua đó, chi nhánh tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tài chính tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ hỗ trợ khách hàng ưu tiên tại VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc.

Đến hết tháng 5/2026, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu còn 0%/tổng dư nợ.

Nguồn vốn tăng trưởng chủ yếu ở phân khúc bán lẻ và khách hàng FDI; trong đó, chi nhánh đứng đầu Khu vực I về tốc độ tăng trưởng bình quân bán lẻ.

Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiệu quả

Với chiến lược “khách hàng là trung tâm”, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc xác định phương thức cạnh tranh theo hướng chú trọng phát triển các giải pháp ngân hàng tài chính hiện đại, nâng cao năng lực tư vấn và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Những năm qua, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc là một trong những chi nhánh tiên phong trong công tác chuyển đổi số toàn diện. Các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng.

Song song với đó, chi nhánh không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển các sản phẩm tiện ích và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Chuyển đổi số giúp khách hàng đăng ký giao dịch thuận tiện tại Phòng giao dịch tại chi nhánh.

Giám đốc Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Kiên cho biết: Với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm”, chi nhánh luôn nỗ lực mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đa dạng, nhiều tiện ích; đồng thời cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Hiện nay, chi nhánh cung cấp hệ sinh thái gồm hơn 20 sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp như: cho vay, tiền gửi ký quỹ, thẻ doanh nghiệp, bảo hiểm, tài khoản thanh toán, ngân hàng số, sản phẩm trả góp và các chương trình ưu đãi.

Đối với khách hàng cá nhân, chi nhánh cung cấp hơn 50 sản phẩm, dịch vụ thuộc các nhóm chính như tiền gửi tiết kiệm, cho vay, bảo hiểm, ngân hàng số, thanh toán và chuyển tiền, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính của khách hàng.

Trong thời gian tới, VietinBank chi nhánh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chiến lược Ngân hàng quốc gia, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Nhà nước và hệ thống VietinBank; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh (ESG), hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng thông minh, hiện đại và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập và kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Xuân Hùng