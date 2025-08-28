Vĩnh An tháo gỡ điểm nghẽn để chính quyền cơ sở vận hành thông suốt

Sau gần 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; trang thiết bị; số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, song, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh An đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân để chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm phục vụ hành chính công xã được đầu tư tương đối đầy đủ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, xã Vĩnh An được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Yên Bình, Chấn Hưng và Kim Xá, có tổng diện tích tự nhiện hơn 21 km2, dân số gần 33.000 người được phân bố tại 19 thôn dân cư. Đảng bộ xã có 34 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 900 đảng viên. Bên cạnh những thuận lợi về vị trí, địa lý; giao thông kết nối với các tỉnh lân cận tạo điều kiện cho phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa - xã hội, xã Vĩnh An còn gặp không ít khó khăn. Là xã thuần nông, kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp; cơ sở hạ tầng thiết yếu còn yếu kém, ngân sách hạn hẹp, khó đáp ứng như cầu phát triển nhanh. Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản còn hạn chế và thiếu căn bản cán bộ có chuyên môn ở những lĩnh vực trọng yếu.

Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An cho biết: Nhận định được những khó khăn, thách thức, ngay khi hợp nhất, Đảng uỷ xã đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trên cơ sở cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; kịp thời quán triệt, cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Vĩnh An... Qua việc phân công các đồng chí cấp uỷ viên cấp xã trực tiếp tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng ủy đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân... kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, góp phần định hướng tư tưởng, ổn định tình hình.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính trị cấp xã được địa phương nhanh chóng triển khai. Đảng ủy xã đã công bố các quyết định chỉ định tham gia cấp ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh An nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành quyết định và cho chủ trương thành lập các cơ quan giúp việc Đảng uỷ, các Ban của HĐND xã; các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã. Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ công chức thực hiện các công việc chuyên môn sau sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, chính quyền của xã là 58 biên chế. Như vậy, so với quyết định tạm giao biên chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì số cán bộ, công chức, viên chức của Vĩnh An còn thiếu quá nhiều cán bộ làm chuyên môn là 50 biên chế, trong đó, khối Đảng thiếu 3 biên chế và khối chính quyền thiếu 47 biên chế. Bên cạnh đó, một số cán bộ công chức được phân công công việc mới, chưa thích nghi với vị trí nên bước đầu còn khó khăn, lúng túng trong việc tiếp cận, xử lý công việc chuyên môn. Cụ thể như: phòng Kinh tế hiện có 6 biên chế giao, còn thiếu ít nhất 5 vị trí ở các lĩnh vực quản lý nhà nước: xây dựng dân dụng; công thương, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; nông nghiệp, nông thôn; môi trường; xử lý các tồn tại về đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất. Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện có 6 biên chế và còn thiếu ít nhất 5 vị trí ở các lĩnh vực: địa chính, xây dựng; nông nghiệp, môi trường; Lao động- TB&XH; giáo dục; kế toán... Đây được xem là một trong những điểm nghẽn lớn của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tận tình hướng dẫn người dân trong việc đăng ký giải quyết hồ sơ TTHC

Để bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, Đảng ủy đã bố trí những cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu đảm nhiệm các vị trí công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và phòng Kinh tế. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, trong đó, có một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách công tác chuyển đổi số kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đảng ủy xã chủ động ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, áp dụng các giải pháp đồng bộ và những khâu đột phá mang tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất việc bố trí, sử dụng trụ sở làm việc cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; BCH Quân sự xã, Công an xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại trụ sở hành chính của 3 xã: Yên Bình, Chấn Hưng và Kim Xã (cũ) đảm bảo phù hợp, tránh lãng phí tài sản công. Về cơ bản các trụ sở làm việc đều khang trang, sạch sẽ, bố trí đầy đủ các phòng làm việc cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những nỗ lực của tập thể, cán bộ, đảng viên, CCVC xã Vĩnh An trong việc thão gỡ điểm nghẽn, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền cơ sở, Đảng ủy, UBND xã đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan sớm có giải pháp bổ sung cán bộ, công chức, viên chức có trình độ năng lực chuyên môn về công tác tại xã, nhất là những vị trí còn yếu, thiếu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của chính quyền địa phương 2 cấp. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cấp các phần mềm để chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân trong thời gian tới...

Hoàng Nga