Vinh danh Top 5 thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Ngày 13/8, Ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi thơ của Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt tổ chức vinh danh và trao thưởng cho Top 5 thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có em Nguyễn Lê Hiền Mai, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tổng điểm 38,50/40.

Đại diện Ban tổ chức trao thưởng cho Top 5 thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận Top 5 thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cùng phần thưởng hiện vật từ Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt là 1 máy tính Laptop thương hiệu TV TECH, trị giá 13 triệu đồng.

Đồng thời, chương trình cũng dành sự tri ân đến các nhà trường và giáo viên đã trực tiếp bồi dưỡng, dìu dắt các thí sinh đạt thủ khoa: Mỗi trường (Tiểu học, THCS, THPT) nơi các em Top 5 Thủ khoa Toàn quốc theo học sẽ được nhận 1 Thư viện số 3D mozaWeb, trị giá 789 triệu đồng/cấp học. Đây là giải pháp hỗ trợ giáo dục hiện đại, phục vụ công tác dạy học trực quan, sinh động, giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi giáo viên chủ nhiệm từng đồng hành cùng các em Top 5 thủ khoa Toàn quốc tại từng cấp lớp sẽ được nhận 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Vinh danh Top 5 thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Các thầy cô giáo của Top 5 thủ khoa toàn quốc được vinh danh tại chương trình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ vinh danh các cá nhân nổi bật mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc, bền bỉ, hướng tới khơi dậy tinh thần hiếu học, cổ vũ ý chí vươn lên của học sinh trên cả nước. Đồng thời, chương trình như là một lời tri ân tới các nhà trường và thầy cô giáo đã luôn quan tâm, dìu dắt các em học sinh trên con đường học tập, giúp các em đạt được những thành tích đáng tự hào.

