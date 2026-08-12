Vĩnh Tường phát huy sức dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 12/8, xã Vĩnh Tường tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 và ra mắt mô hình “Khu đô thị Tứ Trưng bình yên - an toàn - văn minh”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh Tường.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống, khẳng định vai trò của Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; đồng thời đánh giá kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh Tường.

Trong 6 tháng đầu năm, xã Vĩnh Tường tập trung tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật; chú trọng quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng tại cộng đồng. Công an xã phối hợp với lực lượng Công an các địa bàn lân cận tổ chức tuần tra chung, kịp thời ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe, gây rối trật tự.

Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, răn đe 240 lượt; phát hiện, ngăn chặn và giải tán 2 nhóm thanh niên với 14 đối tượng, đưa vào diện quản lý theo quy định.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai với nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương. Đến nay, xã duy trì 32 mô hình về an ninh, trật tự, an toàn giao thông và 11 điểm chữa cháy công cộng.

Trưởng Công an xã Vĩnh Tường báo cáo kết quả thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026.

Hệ thống 202 mắt camera giám sát an ninh tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác nắm tình hình, truy vết, phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã đã điều tra, làm rõ 5/5 vụ với 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 11,3 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 8 đối tượng liên quan đến ma túy; làm rõ 1 vụ cờ bạc với 2 đối tượng và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật khác. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện có 37 tổ với 121 thành viên, đã cung cấp 20 tin liên quan đến an ninh, trật tự; tham gia 890 lượt tuần tra, bảo vệ hiện trường và phối hợp quản lý 173 đối tượng. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được đẩy mạnh, đưa tỷ lệ kích hoạt trên địa bàn đạt hơn 90%.

Cùng với lực lượng Công an, Hội Phụ nữ duy trì các mô hình gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình; Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động phòng, chống tội phạm, thanh niên xung kích và an sinh xã hội. Các chương trình chăm lo trẻ em, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai với tổng giá trị quà tặng 23 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được UBND xã Vĩnh Tường khen thưởng.

Tại ngày hội, xã Vĩnh Tường tổ chức ra mắt mô hình “Khu đô thị Tứ Trưng bình yên - an toàn - văn minh”. Mô hình nhằm phát huy vai trò tự quản của Nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo xã Vĩnh Tường đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó huy động sức mạnh động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được biểu dương, khen thưởng.

Kim Liên