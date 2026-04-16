Vốn chính sách - điểm tựa sinh kế cho người dân

Việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Sau gần 12 năm thực hiện, tín dụng chính sách đã trở thành công cụ quan trọng, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tín dụng chính sách tạo sinh kế

Gia đình anh Đỗ Quốc Hùng ở xã Tiên Lữ từng gặp khó khăn trong việc xoay xở vốn khi mở rộng sản xuất. Năm 2024, anh được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lập Thạch để đầu tư máy móc, nguyên vật liệu phục vụ cửa hàng nhôm, kính tổng hợp. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, cơ sở sản xuất từng bước được mở rộng, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với thu nhập khoảng 15 triệu đồng/người/tháng.

Anh Hùng chia sẻ: “Nếu không có nguồn vốn chính sách, gia đình sẽ phải vay bên ngoài với chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính nguồn vốn này đã giúp chúng tôi mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất bền vững”.

Anh Đỗ Quốc Hùng đầu tư dây chuyền sản xuất nhôm kính từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, gia đình ông Trần Hạ Hòa cũng cho thấy hiệu quả rõ nét của nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ khoản vay 50 triệu đồng, gia đình ông đã phát triển đàn bò từ 1 con ban đầu lên 4 con, mang lại thu nhập ổn định khoảng 50–60 triệu đồng mỗi năm. Theo ông Hòa, thủ tục vay vốn thuận lợi, minh bạch, giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế.

Hộ ông Trần Hạ Hòa (bên phải) sử dụng vốn vay tín dụng chính sách phát triển mô hình nuôi bò giống và bò sinh sản, nâng cao thu nhập.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lập Thạch đang quản lý hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn 6 xã, với tổng dư nợ đạt trên 763 tỷ đồng, phục vụ hàng chục nghìn lượt khách hàng vay vốn. Nguồn vốn được triển khai hiệu quả thông qua các chương trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, ngân hàng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lập Thạch giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho người dân xã Tiên Lữ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lập Thạch cho biết: “Ngân hàng luôn chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu vay vốn để tham mưu phân bổ nguồn vốn phù hợp; đồng thời phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giám sát, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn”.

Tại xã Tiên Lữ, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả thiết thực. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,35%, hộ cận nghèo còn 0,92%, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Đồng chí Đỗ Phúc Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ cho biết: Địa phương xác định tín dụng chính sách là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo, vì vậy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong rà soát, bình xét đối tượng vay vốn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.

Thời gian tới, xã Tiên Lữ tiếp tục nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất; phấn đấu nâng thu nhập bình quân lên trên 67 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,3%.

Có thể khẳng định, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách đã tạo nền tảng quan trọng để nguồn vốn ưu đãi phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Toàn