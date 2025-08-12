Vụ mới ở Yên Trị

Cuối tháng Sáu ở Đại Đồng (xã Yên Trị) - nơi từng chỉ trồng một vụ lúa một năm, giờ đã xanh thẫm màu xanh của cây xạ đen, cà gai leo... Trên những thửa ruộng cũ, người nông dân giờ đã không còn dõi mắt chờ mưa hay ngóng từng ngày giá lúa, mà bắt đầu quen với những cuộc gọi từ doanh nghiệp bao tiêu, với lịch thu hoạch, quy trình VietGAP, tem truy xuất nguồn gốc.

Từ diện tích lúa kém hiệu quả, người dân Yên Trị đã chuyển đổi sang trồng cây dược liệu và chế biến thành các loại cao thảo dược, được thị trường đón nhận.

Đổi thay từ tư duy mới

Sau sáp nhập, Yên Trị là địa bàn có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất huyện Yên Thuỷ (cũ). Đây cũng là nơi đang chuyển mình mạnh mẽ trong tái cơ cấu sản xuất, khi người dân chủ động rời bỏ tư duy cũ, chính quyền đồng hành bằng chính sách sát thực, và hiệu quả chuyển đổi đang hiện hữu ngay trong đời sống người làm nông.

Ở vùng Á Đồng, Minh Thành, Tân Thành... đất gò cao, thiếu nước, việc sản xuất lúa vì thế càng thêm khó khăn. Những năm gần đây, người dân đã dần thay thế cây lúa, vốn là cây chủ lực bằng các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao hơn: xạ đen, cà gai leo, rau màu, ớt vụ đông... Một số hộ đã chủ động phủ bạt, làm nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt để canh tác rau an toàn hoặc dược liệu quý.

Một trong những điểm sáng của công cuộc “chuyển đổi xanh” này là HTX Nông nghiệp Yên Trị - nơi hơn 40 hộ dân đã liên kết sản xuất, trồng xạ đen theo hướng hữu cơ. Từ vài héc-ta trồng thử nghiệm, đến nay diện tích vùng dược liệu đã mở rộng trên 35 ha. Cây dược liệu không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nhưng lại cho thu nhập ổn định, cao gấp 2 - 3 lần trồng lúa. Hơn thế, nhờ sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp, sản phẩm cao xạ đen của HTX đã được chứng nhận OCOP 3 sao, có nhãn hiệu riêng và đang mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tại xóm Hổ 1, thay vì ruộng lúa bấp bênh đã được dồn đổi thành vùng trồng rau màu. Trong khi đó, tại Đoàn Kết, người dân chuyển ruộng lúa sang trồng ớt vụ đông. Có vụ, ớt bán được giá, nhiều hộ phải thuê thêm lao động mới kịp thu hoạch. Một số nhóm hộ khác thì tận dụng vùng rừng để nuôi ong mật tự nhiên, xây dựng sản phẩm OCOP - “Mật ong Đại Lợi”...

Sự chuyển mình trong cơ cấu cây trồng không chỉ dừng lại ở những mô hình riêng lẻ. Toàn xã Yên Trị, với lợi thế là đơn vị hành chính mới được hình thành từ 4 xã có nền nông nghiệp lâu đời, đã nhanh chóng định hướng lại quy hoạch sản xuất sau sáp nhập. Những vùng đất trũng, bạc màu trước kia được đánh giá lại, điều chỉnh sử dụng linh hoạt theo hướng giảm diện tích lúa kém hiệu quả, tăng cường cây màu, cây ăn quả và dược liệu.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, xã đã chuyển đổi gần 160 ha đất lúa sang trồng cây hàng hóa, trong đó hơn 70 ha là cây dược liệu. Các vùng chuyên canh nhỏ đã hình thành tại Á Đồng, Minh Thành, Đại Đồng, Tân Thành... Tỷ lệ ứng dụng cơ giới hóa, tưới tiết kiệm, kỹ thuật canh tác mới ngày càng tăng.

Người dân sơ chế cây Xạ đen – nguyên liệu chế biến cao dược liệu đạt chuẩn OCOP.

Xanh đồng đất, sáng niềm tin

Hiệu quả kinh tế bước đầu đã được khẳng định rõ ràng từ năng xuất và giá trị sản phẩm khi so với trồng lúa trước đây, các mô hình chuyển đổi mang lại thu nhập cao hơn từ 1,5 - 3 lần. Một số mô hình dược liệu, rau màu cho lợi nhuận từ 120 - 150 triệu đồng/ha/năm.

Hiện nay, toàn xã có gần 30 ha bưởi Diễn đạt chuẩn VietGAP, do HTX Nông nghiệp Đại Đồng tổ chức sản xuất và quản lý. Sản phẩm bưởi Diễn Đại Đồng không chỉ có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc mà còn được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Anh, thông qua doanh nghiệp liên kết. Thu nhập từ cây bưởi ổn định ở mức 200 - 300 triệu đồng/ha/năm... góp phần nâng thu nhập bình quân của người dân nông thôn Yên Trị lên gần 52 triệu đồng/năm, cao hơn mức bình quân chung của huyện.

Không chỉ cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản cũng có chuyển biến tích cực. Các mô hình nuôi gà đồi, ong mật tự nhiên, nuôi cá lồng quy mô nhỏ đang mở rộng.

Theo đồng chí Bùi Huyên - Chủ tịch UBND xã Yên Trị: “Những kết quả hôm nay là minh chứng cho việc xã triển khai nghiêm túc các chủ trương lớn như Nghị quyết 05/2018 của HĐND huyện Yên Thủy (cũ) và gần nhất là Quyết định 2610 của UBND tỉnh Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ, về chuyển đổi cây trồng trên đất lúa. Việc chuyển từ sản xuất tự phát sang sản xuất hàng hóa đã trở thành lựa chọn thực tế và lâu dài của người dân.”

Nếu Nghị quyết là “đường ray rõ ràng” thì cách vận hành của chính quyền địa phương chính là con tàu đi đúng hướng. Các địa phương thuộc xã Yên Trị sau sáp nhập đã chủ động rà soát lại quỹ đất, phân loại vùng chuyển đổi, phối hợp với đơn vị tư vấn, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân, hướng dẫn chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chính quyền làm cầu nối để đưa hợp tác xã, doanh nghiệp vào bao tiêu sản phẩm. “Khi người dân thấy có đầu ra, họ đã tự tin chuyển đổi” - đồng chí Bùi Huyên chia sẻ.

Thành quả ở Yên Trị hôm nay không đến từ sự may mắn, đó là kết quả của quá trình vận hành bài bản - từ chủ trương đúng, đến cách làm hiệu quả và quyết tâm thay đổi tư duy sản xuất. Hành trình ấy tất nhiên chưa dừng lại. Nhưng từ bước khởi đầu này, bằng sự cộng hưởng giữa nghị quyết và hành động, giữa cán bộ và người dân, có thể tin rằng, Yên Trị sẽ tiếp tục viết nên những mùa vụ mới, không chỉ xanh đồng đất mà còn sáng niềm tin.

Nguyễn Yến