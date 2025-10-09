“Vui sao, nước mắt lại trào!”

Cầu Phong Châu mới đã sừng sững, hiên ngang bắc qua sông Hồng, nối liền đôi bờ Vạn Xuân và Phùng Nguyên (huyện Tam Nông và Lâm Thao cũ) sau gần 400 ngày đứt gãy. Sự kiện khánh thành cầu là niềm vui vỡ òa của người dân Đất Tổ. Giữa những giai điệu rộn ràng, hân hoan ấy, ở một góc nhỏ khu vực cổng Trường THPT Tam Nông, có những khoảng lặng của cảm xúc bùi ngùi, vấn vương, lưu luyến...

Đại diện Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 355, Ban Liên lạc Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ viết sổ lưu bút tri ân cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249

Khi cầu phao quân sự đã hoàn thành sứ mệnh của mình, từ ngày 7/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đã dựng lên một mái nhà bạt giản dị, được đặt tên là “Khu vực ghi sổ lưu bút cầu phao Phong Châu” - nơi Nhân dân địa phương và những người thường ngày qua lại trên chiếc cầu phao có thể ghé vào, viết những vần thơ, những câu chuyện, và chia sẻ những kỷ niệm về tình cảm, sự gắn bó sâu sắc với người lính công binh.

Nhân dân xã Vạn Xuân lưu luyến viết sổ lưu bút

Giao mùa, thời tiết đỏng đảnh như cô gái mới lớn, hoàn lưu của những cơn bão nối tiếp nhau gây mưa trên diện rộng khắp miền, thông tin về mưa bão, sạt lở, ngập lụt được đăng tải thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng càng khiến mỗi người nhớ về sự cố gập cầu Phong Châu ngày 9/9/2024. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, ngay trong đêm đó, Lữ đoàn 249 đã huy động nhiều phương tiện, thiết bị, bất chấp mưa bão, hành quân thần tốc và tập kết tại bến, sẵn sàng triển khai phương án lắp đặt cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 cùng phương tiện, thiết bị có mặt tại điểm tập kết, sẵn sàng phương án bắc cầu phao (ảnh chụp tháng 9/2024)

Mưa vẫn trút từng cơn liên tiếp nhiều ngày sau đó, những khó khăn, thử thách càng lúc càng nhiều khi bộ đội cơ động đến hiện trường: Đường vào bến chật hẹp, nền đất lún, sạt lở; nước lũ vẫn liên tục dâng cao, dòng chảy xiết; cây cối, hoa màu của người dân bị nước cuốn từ thượng nguồn đổ về ngày càng nhiều... đòi hỏi đơn vị phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện, khí tài và các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bắc cầu phao một cách an toàn, hiệu quả.

Ngày thường, người dân di chuyển qua sông trên cầu Phong Châu chỉ mất chưa đầy 5 phút, thế nhưng khi cầu sập, người dân phải đi vòng mất hàng chục cây số, thời gian có thể mất thêm cả tiếng đồng hồ. Do đó, ngay khi hạ trại, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn bắt tay ngay vào thăm nắm địa bàn, đo đạc dòng chảy, san gạt hàng nghìn mét khối đá làm đường dẫn; đổ hàng chục ngàn m3 bê tông để xây khung bến, tạo thành hệ thống đường dẫn, kè chống sạt lở... Khi các điều kiện cho phép, ngày 28/9/2024, những đốt phao cùng các phương tiện ca nô, phà, đầu kéo... được hạ thủy, sáng 29/9, Lữ đoàn Công binh 249 tổ chức triển khai phương án bắc cầu PMP 60T, thông xe kỹ thuật, kiểm tra và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật, bảo đảm cầu hoạt động ổn định. Cũng từ đây, chiếc cầu phao của bộ đội Công binh 249 nối lại huyết mạch giao thông, nối liền đôi bờ sông Hồng.

Sau hơn 1 năm, Lữ đoàn Công binh 249 đã vận hành cầu phao và phà quân sự giúp trên 5 triệu lượt người và phương tiện qua sông an toàn

Thời điểm đó, sông Hồng tại vị trí bắc cầu có chiều rộng gần 190m, lưu tốc dòng chảy khoảng 1,1m/giây, độ sâu trên 12m. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết phức tạp, nước sông lên, xuống thất thường, lưu tốc dòng chảy thường xuyên thay đổi, lượng rác từ thường nguồn đổ về nhiều... gây ra muôn vàn khó khăn trong quá trình vận hành cầu phao. Do đó, để đảm bảo người dân qua cầu an toàn, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 luôn có mặt, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Họ đã trải qua những đêm dài thức trắng khi phải cắt cầu khẩn cấp, họ đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt, chuyển đổi phương thức từ cầu phao sang phà quân sự để đảm bảo giao thông của người dân không bị gián đoạn, họ đã giúp trên 5 triệu lượt người và phương tiện qua sông an toàn trong hơn 1 năm qua.

Song song với vận hành cầu phao, Lữ đoàn Công binh 249 hỗ trợ địa phương nâng cấp, xây dựng tuyến đường xuống 2 đầu bến

Cầu Phong Châu mới đã khánh thành và đưa vào sử dụng, niềm vui là hiển nhiên, là thành quả viên mãn cho gần một năm trời đầy nỗ lực, cố gắng của các lực lượng. Trong niềm vui ấy, những giọt nước mắt đã rơi vì những lưu luyến và sự tri ân khi phải chia xa những người con ưu tú của Quân đội. Cầu phao đã được thu hồi gọn gàng, xếp hàng ngay ngắn tại điểm tập kết. Nhưng dấu ấn mà bộ đội - cụm từ được Nhân dân qua cầu dùng để nhắc đến cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 để lại còn lớn hơn mọi công trình vật chất, đó là “cây cầu lòng tin” đã được xây đắp thêm bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng.

Nhà bạt - “Khu vực ghi sổ lưu bút cầu phao Phong Châu” giờ đây ngập tràn những dòng chữ mộc mạc mà lay động. Đôi dòng viết vội của Trần Duy Nghĩa - Lớp trưởng lớp 10A1, Trường THPT Tam Nông: “...Chúng cháu vô cùng cảm kích và biết ơn các chú bộ đội đã vất vả ngày đêm, giúp đỡ các gia đình, các bạn học sinh có tuyến đường để đi học”. Có mặt tại đây, nhiều người dân đã chuẩn bị nhiều trang viết tâm tư dài và chỉn chu hơn thế, nhưng chưa thể đặt bút viết vào sổ, bởi tình cảm trân trọng và niềm tin yêu khiến họ chưa biết phải bắt đầu từ đâu...

Chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 xây dựng kè chống sạt lở khu vực 2 đầu bến

Một học sinh tên Khánh Linh chia sẻ: “Là người con của Lâm Thao sang Tam Nông học mỗi ngày, cầu Phong Châu đối với chúng em vô cùng quan trọng. Nhưng thật buồn khi nó bị sập. Cảm ơn các chú đã không quản nắng mưa, nối nhịp cầu cho chúng em có thể tới trường”.

Một học sinh khác nắn nót: “Trân trọng cảm ơn các chú bộ đội đã vất vả làm việc, hết lòng vì Nhân dân! Chúc các chú về đơn vị luôn mạnh khỏe, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi người sẽ luôn nhớ về các chú!”...

Lữ đoàn Công binh 249 sẽ trở về đơn vị, họ mang theo hành trang là những kỷ niệm sâu sắc, những lời cảm ơn chân thành từ Nhân dân, và niềm tự hào vì đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của mình tại bến sông này. Nhà bạt - “Khu vực ghi sổ lưu bút cầu phao Phong Châu” sẽ không tồn tại mãi, nhưng những câu chuyện và tình cảm nơi đây sẽ được lưu giữ, trở thành một trang sử đẹp đẽ và xúc động về tình Quân - Dân gắn bó keo sơn.

“Vui sao, nước mắt lại trào!” - Giọt nước mắt long lanh niềm tự hào, tình yêu thương và tri ân sâu sắc. Ký ức về cầu phao Phong Châu như một bản giao hưởng trong tâm hồn: Không lời, nhưng âm điệu sẽ còn vang vọng mãi như một lời thề sắt son.

Lê Hoàng