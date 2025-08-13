Vùng đất cách mạng viết tiếp trang sử hào hùng

Tháng 3/1940, tại ấp Cẩm Sơn, xã Liên Hoa (nay là khu 2 Liên Hoa, xã Phú Mỹ), Ban Cán sự tỉnh Phú Thọ (tức Tỉnh ủy lâm thời) được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình cách mạng của tỉnh. Trên mảnh đất từng in dấu sự kiện lịch sử ấy, Đảng bộ và Nhân dân xã Phú Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử mới bằng những đổi thay mạnh mẽ trong xây dựng quê hương.

Công trình Bia lịch sử ấp Cẩm Sơn đang được xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025

Ngược dòng lịch sử, từ tháng 8/1939, thực hiện chủ trương chuyển trọng tâm công tác về nông thôn của Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ cử nhiều cán bộ về Phú Thọ gây dựng cơ sở cách mạng. Đến cuối năm 1939, Phú Thọ đã xây dựng được cơ sở cách mạng và các tổ chức phản đế. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tháng 3/1940, hội nghị thành lập Ban Cán sự tỉnh được tổ chức tại nhà ông Nguyễn Văn Ngân ở ấp Cẩm Sơn. Sở dĩ, ấp Cẩm Sơn được lựa chọn là nơi căn cứ cách mạng bởi khi đó, ấp nằm ở vùng đất giữa, xung quanh là rừng, đồi khá hiểm trở, chỉ có những lối mòn nhỏ, thuận lợi cho hoạt động cách mạng. Ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Ngân được chọn làm trụ sở chính của Ban Cán sự tỉnh Phú Thọ trong những năm 1940 - 1941. Tại đây, nhiều chỉ thị, công văn, tài liệu, truyền đơn được in và truyền đi khắp nơi. Những năm sau này, ấp Cẩm Sơn tiếp tục là cơ sở cách mạng tin cậy trong những ngày hoạt động bí mật, góp phần vào thành công của Cách mạng tháng Tám.

Dẫu thời gian lùi xa, những câu chuyện lịch sử ấy vẫn được các thế hệ gìn giữ, nhắc nhớ bằng niềm tự hào và sự trân trọng. Để ghi nhớ sự kiện quan trọng này, năm 2024, công trình Bia lịch sử ấp Cẩm Sơn được khởi công ngay trên mảnh đất từng diễn ra Hội nghị thành lập Ban cán sự tỉnh. Công trình có tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng, quy mô 0,14 ha, gồm các hạng mục chính: Bia lịch sử, nhà truyền thống, sân vườn, cổng, hàng rào, hệ thống điện, nước và đường giao thông. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025, công trình sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phùng Thế Anh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 2 Liên Hoa, xã Phú Mỹ chia sẻ: “Là thế hệ sau, chúng tôi chỉ được biết về sự kiện năm 1940 qua lời kể của các bậc cao niên. Công trình Bia lịch sử ấp Cẩm Sơn được xây dựng, đáp ứng mong muốn bấy lâu của bà con nên ai cũng phấn khởi. Phát huy truyền thống cách mạng, Nhân dân khu 2 Liên Hoa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”.

Trải qua chặng đường phát triển, vùng đất cách mạng hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ngày 1/7/2025, xã Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Liên Hoa, Phú Mỹ và Lệ Mỹ, mở ra cơ hội mới để địa phương phát huy thế mạnh, liên kết nguồn lực, hình thành sức bật mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn, đời sống nông thôn khởi sắc với 27/27 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trở thành điểm sáng với các ngành nghề đa dạng: Xây dựng, chế biến chè, gỗ, lá mai, lá giang xuất khẩu, cơ khí, nhôm kính, may mặc... tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động. Toàn xã hiện có 27 doanh nghiệp, 525 hộ kinh doanh và 5 hợp tác xã nông nghiệp. Trong nông nghiệp, những diện tích cây trồng kém hiệu quả được chuyển đổi; vườn tạp được cải tạo; những mô hình trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản đặc sản mang lại nguồn thu mới.

Cùng với đó, văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ; giáo dục nâng cao chất lượng; y tế được củng cố, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,58%. Cải cách hành chính được đẩy mạnh gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ cho biết: “Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã xác định khâu đột phá là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân Phú Mỹ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế vùng đất giàu truyền thống của tỉnh Phú Thọ”.

Từ sự kiện lịch sử năm 1940 tại ấp Cẩm Sơn đến những thành tựu hôm nay, Phú Mỹ bước vào chặng đường mới với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tạo dựng nền tảng cho phát triển bền vững.

Nguyễn Huế