Vững mạnh từ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Hiền Lương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cán bộ Đảng ủy xã thường xuyên cập nhật thông tin đảng viên trên hệ thống sổ tay đảng viên điện tử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chú trọng cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ; đẩy mạnh ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Hiền Lương vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; thiên tai, dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp; giá vật tư nông nghiệp tăng cao... tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; triển khai nghiêm túc mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội của xã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7,6 tỷ đồng (kế hoạch 5 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9%. Riêng quý I/2026, thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,7 tỷ đồng, bằng 47% dự toán giao.

Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hạn chế thiệt hại cho người dân. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng; quý I/2026 trồng mới 22ha rừng sản xuất, trồng 5.300 cây phân tán. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, với 16/32 khu dân cư đạt chuẩn; tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đạt 86,79%.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ duy trì đà phát triển ổn định, với trên 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 600 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án như: Cụm công nghiệp Đồng Phì giai đoạn 2; hạ tầng điểm dân cư nông thôn tại khu 11; khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 15 Xuân Áng. Hoạt động du lịch có chuyển biến tích cực, lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ thu hút trên 300.000 lượt khách, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.

Nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xã Hiền Lương đã tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước đạt 100% (trừ văn bản mật). Xã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng chữ ký số, số hóa hồ sơ, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Kết quả đánh giá quý I/2026 trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 97,4 điểm, xếp hạng 13/148 xã, phường, thể hiện rõ chuyển biến trong xây dựng chính quyền số, phục vụ Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường toàn diện. Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Năm 2025, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98,1%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92%.

Từ thực tiễn cho thấy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đã tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Với quyết tâm chính trị cao và giải pháp đồng bộ, Đảng bộ xã Hiền Lương tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Anh Thơ