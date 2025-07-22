Vững niềm tin vào thành công của Đại hội

Kỳ vọng, tin tưởng vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV là suy nghĩ chung của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân trong những ngày này. Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khành 2/9. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và toàn Quân chủng; là mốc son khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ của Hải quân nhân dân Việt Nam qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Là Đại hội được Quân ủy T.Ư chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện ý chí, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là định hướng để Đảng bộ Quân chủng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hướng về Đại hội, với tình cảm, niềm tin sâu sắc, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng mang trong mình khát vọng cống hiến đang nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cán bộ, chiến sĩ các đài, trạm ra đa luôn nêu cao cảnh giác không để Tổ quốc bị bất ngờ từ hướng biển.

Quân dân trên quần đảo Trường Sa

Từ nơi tuyến đầu của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa mong muốn gửi tới Đại hội những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, sự kiện rất quan trọng mang tầm vóc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị của toàn Quân chủng.

Hướng về đại hội, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất và xử trí chính xác các tình huống, không để Tổ quốc bị bất ngờ trên hướng biển; luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng Đại hội.

Thành công của Đại hội sẽ là nguồn lực to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 rất tự hào về những kết quả mà Đảng bộ Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, luôn tin tưởng vào phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Dù đang công tác trên vùng biển thềm lục địa phía Nam và bãi cạn Cà Mau nhưng cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 đều hướng về Đại hội bằng tất cả tình cảm, niềm tin sâu sắc và trách nhiệm to lớn.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 xin hứa, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công; làm điểm tựa cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo

Cùng với các lực lượng khác, những cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực, chốt trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc rất vui mừng, phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, kiên định, phát triển”, cán bộ, chiến sĩ các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trực, chốt trên các vùng biển, đảo tin tưởng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; mở ra một giai đoạn mới trong quá trình xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Từ các vùng biển, đảo, cán bộ, chiến sĩ tại các tàu trực, chốt xin hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo luôn chắc tay súng, vững tay lái bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu.

Các đài, trạm rada đóng quân trên các tuyến đảo của Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, với tinh thần hướng về Đại hội, cán bộ, chiến sĩ các đài, trạm ra đa đang thực hiện nhiệm vụ trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao; đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kiên cường bám trụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà giàn DK1, biểu tượng chủ quyền của Tổ quốc trên vùng biển Tây Nam.

Có thể thấy, trên mọi vùng biển, đảo của Tổ quốc, dù ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 hay các tàu trực, chốt trên các vùng biển, đảo; các đài, trạm rada đóng quân trên các tuyến đảo của Tổ quốc, những người lính Hải quân đều hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tinh thần quyết tâm và niềm tin son sắt vào thành công của Đại hội.

Với sự tham gia của hơn 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho 2,4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân chủng, Đại hội thành công sẽ là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng; xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

P.V