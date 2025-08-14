Vùng quê Hợp Kim chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Nằm ven con sông Bôi hiền hòa, thơ mộng, xã Hợp Kim có diện tích đất bãi trải dài phù hợp trồng các loại cây hoa màu, rau đậu. Người dân trong vùng tận dụng lợi thế luân canh, tăng vụ sản xuất, tạo phong trào chuyển đổi mạnh mẽ trên khắp vùng quê.

Các vườn trồng bí xanh xã Hợp Kim bắt đầu vào vụ thu hoạch chính.

Những trái bí xanh lúc lỉu chuẩn bị được thu hái đầu vụ.

Khoảng 5 năm gần đây, trên 3.000m2 đất ruộng thuộc sở hữu của gia đình, anh Bùi Văn Thanh ở thôn Đội 3 không trồng 2 vụ lúa như mọi năm mà chuyển sang trồng bí xanh, dưa leo, dưa bở. Anh Hưng hồ hởi: Trước trồng lúa chỉ đủ ăn, phần dư thì đưa vào chăn nuôi gà chứ bán ra thị trường cũng không được là bao. Từ ngày các hộ bảo nhau chuyển sang trồng bí xanh, lợi nhuận thu đều 2 vụ mỗi năm, nhà nào nhà nấy phấn khởi vì giá trị đem lại từ cây trồng này cao gấp nhiều lần so với cấy lúa. Ngoài khung thời vụ, một số hộ tranh thủ khoảng thời gian đất trống, gia tăng nguồn thu từ các câu trồng khác, như: ngô ngọt, dưa bở.

Diện tích đất được chia chỉ đủ cấy lúa ăn, các gia đình ở xóm Mến Bôi nhận thầu đất nông nghiệp của địa phương để trồng bí xanh, dưa leo vì thấy hiệu quả. Sức người được huy động làm đất, gieo hạt, dựng giàn lưới, chăm bón cho cây trồng. Ở xóm, hầu như gia đình nào cũng trồng rau màu thực phẩm. Hàng chục hộ gia đình đang trồng bí xanh với diện tích 1- 2 ha/vụ, như chị Bùi Thị Chanh, Bùi Thị Thuận, Bùi Thị Diên...

Thương lái về tận vùng trồng bí Hợp Kim để thu mua cho bà con nông dân.

Bí xanh năm nay sai quả, giá cả đầu vụ ổn định.

Chị Bùi Thị Chanh, Chi hội trưởng phụ nữ xóm Mến Bôi phấn chấn chia sẻ: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã trở thành phong trào rộng khắp. Chị em hăng say lao động sản xuất, gieo trồng các loại cây rau màu thực phẩm với phương châm mùa nào, thức nấy. Vào những tháng cuối năm, chị em trồng, thu hái quả lặc lày, tiếp đó chuyển sang vụ chính trồng bí xanh. Từ đầu tháng 8 đến vụ cuối tháng 10 là thời điểm thu bí thương phẩm. Sau ít ngày đất nghỉ, chị em chuyển sang trồng dưa chuột, đậu cô ve. Một số hộ trồng thêm cây ngô siêu ngọt cho thu nhập khá.

Hộ dân xóm Mến Bôi triển khai trồng gối vụ bí xanh để kéo dài thời gian thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế.

Theo kinh nghiệm các năm, nông dân trong xã triển khai trồng bí xanh đại trà nhưng “tránh” thời điểm thu hoạch của các vùng trồng bí chủ lực khác ở trong và ngoài tỉnh. Ông Bùi Văn Sang ở xóm Nam Thượng cho biết: Việc trồng bí xanh “tránh” thời điểm thu hoạch cùng lúc sẽ giúp đảm bảo yếu tố “đầu ra”, không để hàng hóa nông sản dư thừa, chúng tôi thuận lợi trong tiêu thụ và tình hình giá cả ổn định.

Đang trong thời điểm đầu vụ thu hoạch bí xanh, cây hàng hóa được xem là chủ lực vụ hè thu ở xã Hợp Kim. Theo các hộ dân làm bí trên địa bàn, giá bí xanh thu mua tại vườn dao động 7.000- 8.000 đồng/kg. Do nằm ngay trục đường Quốc lộ 12B nên việc thu hái, vận chuyển, lưu thông nông sản dễ dàng. Từ khi chuyển đổi trồng các loại cây rau màu thực phẩm cung cấp cho thị trường nội, ngoại tỉnh, diện tích đồng bãi trên địa bàn “xanh hóa” suốt bốn mùa. Bình quân thu nhập mỗi héc ta đất trồng rau màu từ 150 – 250 triệu đồng, cao gấp 3- 5 lần so với cấy lúa.

Sau sáp nhập 3 xã cũ (Kim Lập, Nam Thượng, Sào Báy), xã Hợp Kim có quy mô dân số trên 21.000 người, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 80%. Ngoài một bộ phận chuyển đổi sang làm kinh tế du lịch, đời sống của hầu hết hộ dân dựa vào canh tác nông nghiệp. Cây hoa màu ngắn giúp tiếp cận thị trường hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Bà con trong xã tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh, tham gia xây dựng thương hiệu cùng chứng nhận sản phẩm OCOP ở một số vùng trồng, hình thành những cánh đồng hoa màu cho thu nhập bình quân 200 - 400 triệu đồng/ha.

Một số diện tích cây rau đậu đã được nông dân xóm Mến Bôi trồng xen ngô ngọ để nâng cao thu nhập.

Hệ thống giàn lưới đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc trồng cây hoa màu, rau đậu thực phẩm vụ đông 2025 trên đồng bãi xã Hợp Kim.

Theo đồng chí Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ ở các xóm, thôn góp phần quan trọng vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, hiệu quả kinh tế, thu nhập cho người dân được nâng cao. Trên địa bàn có một số mô hình trồng cây hoa màu, thành lập và duy trì hoạt động của 12 hợp tác xã nông nghiệp. Năm 2025, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 50,4 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,74%.

Tuy nhiên, để phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp xanh, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả và bền vững hơn, cấp ủy chính quyền địa phương đang tăng cường thu hút đầu tư, phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện liên kết, tư vấn, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích hộ dân triển khai các mô hình trồng rau màu thực phẩm theo hướng hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển sản phẩm nông nghiệp hàm lượng công nghệ cao, có khả năng cạnh tranh tốt và các sản phẩm sạch, an toàn.

Bùi Minh