Vườn lan hồ điệp vào vụ Tết

Chơi hoa ngày Tết là nhu cầu không thể thiếu của người dân. Trong các loại hoa, hoa lan thường được lựa chọn bởi có vẻ ngoài sang trọng, bền. Hiện tại, vườn lan hồ điệp với số lượng hơn 20.000 cây của gia đình ông Phạm Ngọc Thanh ở khu 1, xã Sông Lô (cũ), nay là phường Thanh Miếu đã bắt đầu bung nở, sẵn sàng bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 .
Sau gần 1 năm chăm sóc, vườn lan hồ điệp với nhiều chủng loại, màu sắc rực rỡ dự kiến sẽ được xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với khoảng hơn 20.000 cây.
Theo ông Phạm Ngọc Thanh, vườn lan rộng hơn 2.000m2 đã trồng nhiều năm, kết hợp với ứng dụng công nghệ cao, hệ thống nhà lưới, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, lắp đặt các thiết bị hiện đại như tưới tự động, điều hòa, quạt thông gió cho hoa phát triển tốt.
Giống lan được gia đình ông Thanh lựa chọn kỹ lưỡng. Hoa cấy mô phải chuẩn bị giống trước 2 năm, còn nhập giống hoa lan sẵn thì chuẩn bị trước 1 năm trước khi xuất bán.
Những bông lan hồ điệp với nhiều chủng loại như mini bảo bối, mini lồng đèn, đỏ ngọc trai, vàng táo, đỏ cherry, hồng kho báu, hồng anna... bung nở rực rỡ sẵn sàng xuất bán ra thị trường dịp Tết năm nay.
Hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2026, gia đình ông Thanh tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để xuất bán hoa lan.
Theo ông chủ vườn lan hồ điệp, giá mỗi cây hoa đang được bán tại vườn từ 150.000 - 220.000 đồng.
Khách hàng có thể chọn các loại chậu, hoa yêu thích ngay tại vườn.
Lãnh đạo phường Thanh Miếu thăm vườn lan của ông Phạm Ngọc Thanh. Theo đánh giá, đây là mô hình khá hiệu quả. Từ mô hình này mở ra triển vọng xây dựng và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp địa phương .
Ngọc Tuấn - Phương Thanh
