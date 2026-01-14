Phong vị Đất Tổ
Vườn lan hồ điệp vào vụ Tết

Chơi hoa ngày Tết là nhu cầu không thể thiếu của người dân. Trong các loại hoa, hoa lan thường được lựa chọn bởi có vẻ ngoài sang trọng, bền. Hiện tại, vườn lan hồ điệp với số lượng hơn 20.000 cây của gia đình ông Phạm Ngọc Thanh ở khu 1, xã Sông Lô (cũ), nay là phường Thanh Miếu đã bắt đầu bung nở, sẵn sàng bán ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 .

Sau gần 1 năm chăm sóc, vườn lan hồ điệp với nhiều chủng loại, màu sắc rực rỡ dự kiến sẽ được xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với khoảng hơn 20.000 cây.

Theo ông Phạm Ngọc Thanh, vườn lan rộng hơn 2.000m2 đã trồng nhiều năm, kết hợp với ứng dụng công nghệ cao, hệ thống nhà lưới, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, lắp đặt các thiết bị hiện đại như tưới tự động, điều hòa, quạt thông gió cho hoa phát triển tốt.

Giống lan được gia đình ông Thanh lựa chọn kỹ lưỡng. Hoa cấy mô phải chuẩn bị giống trước 2 năm, còn nhập giống hoa lan sẵn thì chuẩn bị trước 1 năm trước khi xuất bán.

Những bông lan hồ điệp với nhiều chủng loại như mini bảo bối, mini lồng đèn, đỏ ngọc trai, vàng táo, đỏ cherry, hồng kho báu, hồng anna... bung nở rực rỡ sẵn sàng xuất bán ra thị trường dịp Tết năm nay.

Hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2026, gia đình ông Thanh tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để xuất bán hoa lan.

Theo ông chủ vườn lan hồ điệp, giá mỗi cây hoa đang được bán tại vườn từ 150.000 - 220.000 đồng.

Khách hàng có thể chọn các loại chậu, hoa yêu thích ngay tại vườn.

Lãnh đạo phường Thanh Miếu thăm vườn lan của ông Phạm Ngọc Thanh. Theo đánh giá, đây là mô hình khá hiệu quả. Từ mô hình này mở ra triển vọng xây dựng và nhân rộng các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp địa phương .

Ngọc Tuấn - Phương Thanh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng hoa lan hồ điệp Tết nguyên đán Phát triển nông nghiệp Lợi nhuận khoa học công nghệ
Tinh hoa ẩm thực xứ Mường

Tinh hoa ẩm thực xứ Mường
2026-01-13 10:20:00

baophutho.vn Dọc theo những triền núi xanh thẳm của vùng trung du Phú Thọ, xã Võ Miếu từ lâu được biết đến là không gian sinh sống đậm bản sắc của đồng bào...

Làng hoa Nhân Vực hối hả vào mùa hoa Tết

Làng hoa Nhân Vực hối hả vào mùa hoa Tết
2026-01-12 06:29:00

baophutho.vn Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, làng hoa Nhân Vực, xã Xuân Lãng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên những...

Dẻo thơm cơm lam Mường Động

Dẻo thơm cơm lam Mường Động
2026-01-11 08:34:00

baophutho.vn Cơm lam đã xuất hiện từ bao đời nay trong đời sống sinh hoạt của người Mường Động. Thời xưa người dân thường đi rừng, đi nương từ sáng sớm để...

Giữ gìn chữ viết của người Dao Quần Chẹt

Giữ gìn chữ viết của người Dao Quần Chẹt
2026-01-10 07:47:00

baophutho.vn Giữa nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ, tại những nếp nhà sàn vùng cao xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ những lớp học đêm vẫn miệt mài sáng đèn....

Mì gạo sạch - sinh ra từ làng

Mì gạo sạch - sinh ra từ làng
2026-01-08 20:30:00

baophutho.vn Từ một làng nghề ven đô, nơi những sợi mì gạo phơi mình trong nắng gió, Hùng Lô - nay thuộc phường Vân Phú đã qua một hành trình dài để trở...

Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết

Làng nghề hoa đào Nhà Nít vào vụ Tết
2026-01-07 11:12:00

baophutho.vn Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những ngày này, không khí lao động ở Làng nghề hoa đào Nhà Nít, xã Hy Cương khẩn...

