Xã Cao Phong sẵn sàng cho năm học mới

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Cao Phong, ngay từ đầu tháng 8, các đơn vị trường học trên địa bàn xã đã đồng loạt triển khai công tác chuẩn bị cho năm học 2025- 2026. Không khí lao động, chỉnh trang trường lớp lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện sự quyết tâm của ngành giáo dục địa phương trong việc bảo đảm điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường.

Giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non Tân Phong sửa chữa khu vực vui chơi cho học sinh.

Giáo viên và phụ huynh Trường Mầm non Tân Phong sơn cổng, quét dọn nhà trường chuẩn bị cho năm học mới.

Chúng tôi đến thăm trường Mầm non Tân Phong khi tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng sự chung tay của phụ huynh đang hoàn thành khối lượng lớn công việc chuẩn bị cho năm học mới. Các lớp học được vệ sinh, trang trí theo hướng thân thiện, nhiều hạng mục cơ sở vật chất được sửa chữa, bổ sung. Điểm trường lẻ Cạn Hạ cũng được phụ huynh nhiệt tình tham gia dọn cỏ, cải tạo vườn rau bán trú, góp phần xây dựng môi trường học tập xanh - sạch- đẹp.

Cô giáo Bùi Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Mầm non Tân Phong cho biết: “Năm học 2025- 2026, nhà trường có 25 cán bộ, giáo viên và nhân viên; 7 nhóm lớp với 125 trẻ. Công tác chuẩn bị cho năm học mới được nhà trường triển khai đồng bộ, từ vệ sinh, sơn sửa, khơi thông mương thoát nước đến bổ sung đồ dùng, đồ chơi. Tập thể sư phạm xác định trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để mang đến cho trẻ môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục”.

Giáo viên, phụ huynh Trường Mầm non Đông Phong tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2025 - 2026.

Không chỉ ở trường Mầm non Tân Phong mà ở tất các trường học trên địa bàn xã Cao Phong đều đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026. Xã Cao Phong được hợp nhất từ 2 xã Hợp Phong, Thu Phong và thị trấn Cao Phong. Toàn xã có 12 trường công lập và 1 nhóm trẻ tư thục với quy mô 170 nhóm lớp, trên 4.300 học sinh các bậc học. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực giáo dục luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư đồng bộ, 172 phòng học kiên cố đáp ứng tỷ lệ 1 phòng/lớp, 100% trường có công trình vệ sinh, nước sạch bảo đảm theo quy định. Đến nay, toàn xã có 12/12 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 3 trường đạt mức độ 2, gồm các trường: Mầm non Sao Sáng, Tiểu học Cao Phong, THCS Cao Phong.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên với 383 người cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy, quản lý. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 60,3%, trên chuẩn 36,7%. Nhiều giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS đạt 100%, số lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng so với năm trước. Thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch trong năm học 2025- 2026, các khối đã tuyển sinh được 890 học sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, giáo dục xã Cao Phong vẫn còn gặp khó khăn như: Một số trường học xuống cấp, thiếu thiết bị phục vụ chương trình mới; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết triệt để; nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên còn hạn chế.

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới 2025- 2026, UBND xã chỉ đạo các trường tăng cường công tác chuyên môn; tham mưu tu sửa, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cải thiện cảnh quan sư phạm, phát sách giáo khoa... chuẩn bị cho năm học mới và cho khai giảng. Trong đó, các trường chủ động dọn dẹp và trang trí trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn chuyên môn, xây dựng kế hoạch giảng dạy; lên kế hoạch và chuẩn bị cá điều kiện cần thiết cho lễ khai giảng...

Đồng chí Nguyễn Thế Tùng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Cao Phong nhấn mạnh: “Phát huy kết quả đạt được, năm học 2025- 2026, xã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đặc biệt, xã quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm 100% các em đều được đến trường đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập”.

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025- 2026 tại xã Cao Phong được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ cấp xã đến từng cơ sở giáo dục. Không khí lao động khẩn trương những ngày chuẩn bị khai giảng đã cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của phụ huynh và Nhân dân địa phương, tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hương Lan