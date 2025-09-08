Xã Đại Đồng thu hút đầu tư, giải bài toán “ly nông nhưng không ly hương”

Sáng sớm ở xã Đại Đồng, tiếng gà gáy trên những mái nhà sàn còn vang vọng thì từ phía cổng nhà máy, âm thanh máy móc đã rộn ràng bắt nhịp. Trên con đường từ các xóm, dòng người đi làm công nhân nối dài, xen lẫn những người nông dân cầm cuốc ra đồng. Bức tranh ấy vừa quen thuộc, vừa mới mẻ của một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ...

Nhiều người lao động sau một thời gian dài “ly hương” nơi xứ người đã trở về làm việc tại các nhà máy được đầu tư tại xã Đại Đồng

“Ly nông nhưng không ly hương”

Những năm trước đây, các xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ, Yên Nghiệp (thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) nay là xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ được biết đến là một trong những địa phương có nhiều lao động đi làm ăn xa nhất vùng. Thanh niên, phụ nữ rời quê theo dòng người đến Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, thậm chí tận Đồng Nai, Bình Dương để mưu sinh. Nay, diện mạo KTXH của Đại Đồng đã có nhiều đổi thay.

Những nhà máy sản xuất được xây dựng tại địa phương đã hút lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa trở về

Những nhà máy sản xuất được xây dựng ngay tại địa phương đã trở thành “nam châm” hút lao động từ phương xa trở về cũng như tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán “ly nông nhưng không ly hương”.

Bùi Minh Hiếu, Phó quản đốc xưởng thành hình 3 của Nhà máy sản xuất giày thuộc Công ty TNHH Thiên Diệu là người xóm Hổ, xã Đại Đồng. Trước đây, Hiếu từng có nhiều năm làm công nhân tại Bắc Ninh. Công việc ổn định, lương khá, nhưng khi nghe tin quê hương có doanh nghiệp về xây dựng nhà máy, Hiếu đã quyết định từ bỏ việc để trở về.

Hiếu chia sẻ: Mức lương ở quê không cao bằng khi đi làm xa. Nhưng bù lại em được gần nhà, không phải tốn tiền thuê trọ, ăn uống hay chi phí đi lại. Từ nhà đến nhà máy chỉ chưa đầy 1km. Với điều kiện như vậy, em muốn gắn bó lâu dài ở quê hương.

Giống như Hiếu, chị Bùi Thị Hồng ở xóm Lục cũng từng rời quê đi làm công nhân tại Bắc Ninh. Từ năm 2023 đến nay, chị gắn bó, làm công nhân tại địa phương. “Thu nhập mỗi tháng gần 9 triệu đồng. Nếu so với làm ở Bắc Ninh thì ít hơn một chút, nhưng tôi được ở gần chồng con, không mất tiền thuê nhà, ăn uống. Tính ra, cuộc sống ổn định và thoải mái hơn nhiều”, chị Hồng bộc bạch.

Chiều muộn, khi tiếng còi tan ca vang lên từ phía cổng nhà máy, hàng trăm công nhân ra về trên những con đường quen thuộc. Gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui. Những người mẹ tranh thủ về sớm đón con ở trường, những người cha thong thả dắt xe, vừa đi vừa trò chuyện với hàng xóm. Không còn cảnh xa quê, mỗi ngày gửi gắm con cái cho ông bà rồi tất bật nơi đất khách.

Không chỉ giải quyết việc làm cho người lao động trẻ, nhiều trường hợp ngoài 40 tuổi vẫn được nhận vào làm các công việc phù hợp tại nhà máy sản xuất với mức thu nhập ổn định

Theo đồng chí Trần Công Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, trước khi sáp nhập, khu vực này từng là “điểm nóng” về tình trạng lao động rời làng đi làm ăn xa. Bình quân mỗi xã có tới trên 1.000 lao động làm công nhân ở các khu công nghiệp phía Bắc và miền Nam. Thế nhưng nay đã khác.

Sau khi thực hiện chủ trương thu hút đầu tư, nhiều Công ty đã chọn Đại Đồng làm nơi đặt chân. Nhờ đó, số lao động địa phương phải đi làm xa giảm mạnh, hiện chỉ còn hơn 100 người làm việc ở các địa phương, khu công nghiệp ngoại tỉnh. Số còn lại đều đã trở về quê làm công nhân cho doanh nghiệp trong xã.

“Hút” đầu tư để giải bài toàn lao động, việc làm nông thôn

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế xã Đại Đồng cho biết: Hiện trên địa bàn đã có 7 doanh nghiệp đi vào sản xuất, 2 doanh nghiệp khác đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Các nhà máy sản xuất giày da, linh kiện điện tử, đồ chơi trẻ em, viên nén gỗ xuất khẩu BVN... đã tạo việc làm cho trên 3.500 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng, chưa kể thu nhập tăng thêm từ làm thêm giờ.

Chị Bùi Thị Tịu (phải) dù đã lớn tuổi nhưng vẫn được Công ty TNHH Thiên Diệu nhận vào làm công nhân tại nhà máy sản xuất ở Đại Đồng

Trong số các nhà đầu tư, Công ty TNHH Thiên Diệu là một điểm sáng. Ông Răn Fang Jiao - Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Nhà máy tại Đại Đồng hiện có trên 1.000 lao động, trong đó hơn 90% là người địa phương. Từ năm 2023, khi đi vào hoạt động chúng tôi thấy công nhân nơi đây cần cù, có tác phong công nghiệp tốt. Công ty luôn đảm bảo trả lương đúng hạn, không nợ, không chậm. Nhờ vậy, giữ chân được lao động và còn thu hút cả những người đi làm xa trở về.

Không chỉ lao động trẻ, Công ty Thiên Diệu còn tạo cơ hội cho các lao động trung niên. Những phụ nữ ngoài 40, thậm chí gần 50 tuổi như bà Bùi Thị Tịu xóm Mu Mạ, bà Bùi Thị Nhiên xóm Búm cũng tìm được việc làm ổn định, phù hợp với sức khỏe.

“Ngày trước phải đi làm công nhân ở xa. Giờ có tuổi rồi, không đi xa được nữa. Nhưng tôi vẫn được nhận vào làm công nhân ngay gần nhà. Sáng đi tối về, gia đình sum họp, tôi mừng lắm”, bà Nhiên xúc động nói.

Với hướng đi bền vững, ngay khi triển khai dự án xây dựng Nhà máy, Công ty chế biến viên gỗ nén xuất khẩu BVN tại xóm Bái đã cử 50 lao động địa phương đi đào tạo. Đến nay, số công nhân này đã là những người làm chủ dây chuyền công nghệ hiện đại.

Ông Răn Fang Jiao - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Diệu thường xuyên chỉ dẫn người lao động khắc phục các lỗi trên sản phẩm

Sau sáp nhập, Đại Đồng có trên 24.000 dân. Trong đó, khoảng 45% là lao động trong độ tuổi. Với xuất phát điểm kinh tế nông nghiệp thuần túy, việc thu hút đầu tư công nghiệp được xem là hướng đi để vùng đất này phát triển bền vững.

Theo Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Lâm thì địa phương đang triển khai nhiều dự án trọng điểm. Cụm công nghiệp Khoang Rào với quy mô 80ha dự kiến thu hút khoảng 10 nhà đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, dự án chăn nuôi công nghệ cao của Tập đoàn Xuân Thiện hứa hẹn giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Dự án Nhà máy sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu BKG đang được triển khai, dự kiến tuyển dụng khoảng 500 công nhân.

Đa phần là người lao động ở Đại Đồng xuất thân từ nông thôn nhưng qua một thời gian đào tạo đã nắm bắt được kỹ thuật, có tác phong công nghiệp trên dây truyền công nghệ hiện đại

Những con số này cho thấy, Đại Đồng không chỉ dừng ở việc giải quyết việc làm tại chỗ mà còn có khả năng trở thành điểm đến hấp dẫn cho lao động vùng lân cận. Khi có nhà máy về địa phương. Người lao động không còn phải tha hương, giữ gìn sự gắn kết gia đình.

Với định hướng “ly nông nhưng không ly hương”, Đại Đồng đã và đang chứng minh sức hút đầu tư. Mở ra con đường phát triển mới vừa giữ được người dân ở lại quê hương, vừa tạo dựng cuộc sống ổn định ngay trên chính mảnh đất mình gắn bó.

Mạnh Hùng