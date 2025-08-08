Xã Hiền Lương: Làm việc thêm ngày thứ Bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

{title}
{publish}
{head}
Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có Thông báo làm việc ngày thứ Bảy hàng tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh.
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Lương sẽ làm việc ngày thứ Bảy từ ngày 9/8 - 27/9/2025 để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Theo đó, thời gian làm việc thứ Bảy áp dụng từ ngày 9/8 – 27/9/2025; buổi sáng làm việc từ 8h - 11h; buổi chiều từ 14h - 16h. UBND xã Hiền Lương giao Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa – xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công phân công cán bộ, công chức có trách nhiệm trực, tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định.
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Lương
Tổ chức làm việc ngày thứ Bảy của UBND xã Hiền Lương nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hướng đến mục tiêu “vì người dân phục vụ” và sự hài lòng của Nhân dân.
Huy Thắng
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
baophutho.vn Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/8, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi và mưa dông...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 34 tỉnh thành tổ chức tốt hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.
baophutho.vn Ngày 7/8, Đảng uỷ, UBND xã Bản Nguyên cùng gia đình, dòng họ đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Hồi về an...
baophutho.vn Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2025; cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, kết...