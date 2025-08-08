Xã Hiền Lương: Làm việc thêm ngày thứ Bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có Thông báo làm việc ngày thứ Bảy hàng tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho học sinh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Lương sẽ làm việc ngày thứ Bảy từ ngày 9/8 - 27/9/2025 để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Theo đó, thời gian làm việc thứ Bảy áp dụng từ ngày 9/8 – 27/9/2025; buổi sáng làm việc từ 8h - 11h; buổi chiều từ 14h - 16h. UBND xã Hiền Lương giao Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa – xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công phân công cán bộ, công chức có trách nhiệm trực, tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Lương

Tổ chức làm việc ngày thứ Bảy của UBND xã Hiền Lương nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hướng đến mục tiêu “vì người dân phục vụ” và sự hài lòng của Nhân dân.

Huy Thắng