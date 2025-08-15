Xã Quảng Yên hỗ trợ người dân di dời, bàn giao mặt bằng cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Quảng Yên đã tích cực hỗ trợ ngày công, kinh phí giúp các hộ dân sớm di dời, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên đoạn tuyến qua địa phận xã Quảng Yên có tổng chiều dài 5.84km, bao gồm 16 vị trí móng cột. Trong đó: Tổng diện tích đất thu hồi và hạn chế khả năng, sử dụng đất là 9.51ha; tổng số hộ phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 176 hộ; số hộ có đất ở bị thu hồi là 24/129 hộ (15 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, 9 hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư). Đồng chí Khuất Luyện - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập các xã và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, UBND xã đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện.

Các lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Xã Quảng Yên đã thành lập Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm từng thành viên, phối hợp giữa chính quyền, các đoàn thể và khu dân cư để tổ chức tuyên tuyền, vận động người dân thực hiện”. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp chi bộ, họp khu dân cư, trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân đồng thuận phương án nhận tiền hỗ trợ bàn giao mặt bằng hành lang tuyến dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên theo quy định.

Tại các buổi gặp gỡ, tuyên truyền, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã thông tin tình hình triển khai dự án, vận động để người dân hiểu, đồng thời thấy được việc nhận tiền bồi thường là quyền lợi chính đáng và thể hiện trách nhiệm, đồng thuận của Nhân dân đối với công cuộc phát triển đất nước.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quảng Yên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo theo quy định.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho khu vực miền Bắc và cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Đây là một trong những công trình trọng điểm, quan trọng, đặc biệt vị trí này là vị trí hành lang buộc phải tháo dỡ và di dời, vì vậy người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích chung, vì sự phát triển bền vững của quê hương, mong rằng các hộ dân nghiêm túc chấp hành, tích cực phối hợp để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Người dân xã Quảng Yên nhất trí thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo theo quy định.

Ngoài việc thông tin đầy đủ, rõ ràng về chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cũng lắng nghe, giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến quyền lợi, diện tích đất bị ảnh hưởng, cũng như mức hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Trung Học - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, Đảng ủy, chính quyền xã luôn đặt lợi ích của người dân lên đầu. Chúng tôi tuyên tuyền đồng thời cũng lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời giải thích đảm bảo sự công khai, công bằng. Để công tác giải phóng mặt bằng đảm đúng tiến độ, quan trọng nhất là sự đồng lòng, đồng thuận của người dân. Vì thế chúng tôi đánh giá cao trách nhiệm cũng như sự phối hợp của Nhân dân với chính quyền xã trong thời gian vừa qua”.

Cùng với công tác tuyên truyền vân động, ngày 10/8 vừa qua, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm xã đã tổ chức ra quân thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên qua địa bàn xã. Đây là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ về việc khẩn trương hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án. 3 đoàn công tác với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã trực tiếp xuống từng hộ dân có công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi thi công để hỗ trợ tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đoàn công tác đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cơ sở nhằm đảm bảo việc di dời, tháo dỡ diễn ra an toàn, đúng quy định và phù hợp nguyện vọng của người dân.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và ủng hộ cao của nhân dân, xã Quảng Yên quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công toàn tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Thu Hà