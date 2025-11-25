Xã Toàn Thắng tạo chuyển biến toàn diện trong công tác dân tộc

Tháng 11/2024, gia đình anh Bùi Văn Dẹn, người Mường ở xã Toàn Thắng, được nhận một con bò sinh sản từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như anh, đây là một tài sản lớn, mở ra hi vọng thoát nghèo. Sau 1 năm chăm sóc, con bò chuẩn bị sinh sản lứa đầu. Câu chuyện của anh Dẹn không phải là cá biệt. Theo chương trình, toàn xã đã có 32 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ bò sinh sản. Từ việc bán bê con, gia đình anh Bùi Văn Yện ở xóm Bùi Nước đã có nguồn vốn đầu tư cho sản xuất của gia đình.

Với gia đình anh Bùi Văn Dẹn, con bò sinh sản được cấp theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được coi là một sinh kế mở ra hi vọng thoát nghèo

Theo đồng chí Cao Viết Quân, Cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác dân tộc của xã Toàn Thắng, những năm qua, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã đã tiếp cận được các chương trình mục tiêu Quốc gia và chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế mới, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Cán bộ xã Toàn Thắng tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Đồng chí Nguyễn Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những chuyển biến trong công tác dân tộc của xã thời gian qua không phải là kết quả của một vài chương trình đơn lẻ, mà là sự tổng hợp từ nhiều chiều đã đầu tư hạ tầng, sinh kế của người dân từng bước bền vững, đời sống văn hóa được phục hồi.

Từ khi sáp nhập thành xã Toàn Thắng, chúng tôi quán triệt tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu Quốc gia, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cây trồng, đào tạo nghề, mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ. Nhờ đó, thu nhập của đồng bào tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững.

Nổi bật là các mô hình trồng rau an toàn, mướp đắng lấy hạt, bí đỏ, dưa lấy hạt, mía... đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Giúp gia tăng giá trị sản xuất đạt 150 - 180 triệu đồng/ha/năm. Thực tế tại nhiều gia đình đã chứng minh cho điều trên.

Như gia đình chị Bùi Thị Thủy ở xóm Nghẹ trước đây canh tác 2.000 m2 lúa, hiệu quả thấp. Sau vận động của xã, chị chuyển một nửa diện tích sang trồng mướp đắng và rau màu, thu nhập tăng gấp 4 - 5 lần. Gia đình chị Bùi Thị Hòa ở xóm Chiềng Đồi cũng thoát nghèo nhờ chuyển đổi tương tự.

Gia đình chị Bùi Thị Thủy ở xóm Nghẹ có cuộc sống ổn định từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả

Cũng theo đồng chí Nguyễn Vũ Hùng, Toàn Thắng là xã mới được thành lập theo Nghị quyết 1676/NQ-UBTVQH15 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Gia Mô, Lỗ Sơn và Nhân Mỹ. Với diện tích 71,1 km2, dân số 15.427 người, trong đó người Mường chiếm 92,85%, xã có 22 khu dân cư, 14 khu đặc biệt khó khăn.

Dù đời sống còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, hệ thống hạ tầng thiết yếu từng bước được đầu tư, người dân ngày càng tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền. Như vậy, khi triển khai Nghị quyết 10 của Chính Phủ về Chiến lược công tác dân tộc, xã đã cụ thể hóa các chủ trương, lồng ghép nhiệm vụ dân tộc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất phát huy hiệu quả đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân của xã đạt 42,3 triệu đồng/năm, tăng 2,2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 4 - 4,5%/năm.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hiệu quả theo hướng sản xuất an toàn đã giúp gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp ở xã Toàn Thắng đạt từ 150 - 180 triệu đồng/ha/năm

Công tác định canh định cư cũng có nhiều chuyển biến. Xã có 48 hộ thuộc vùng nguy cơ sạt lở, đã di dời được 30 hộ; Cùng với đó, 2 khu tái định cư tại xóm Chiềng và Ào U đang từng bước hoàn thiện thủ tục, sẵn sàng bố trí thêm 26 hộ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng khi 22/22 nhà văn hóa hoạt động thường xuyên, 35 câu lạc bộ duy trì sinh hoạt; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,88%, vượt mục tiêu. Chuyển đổi số được đẩy mạnh với 98% khu dân cư phủ sóng 4G; người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến ngày càng thuận tiện.

“Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng nỗ lực tự vươn lên của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, xã Toàn Thắng đang tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trong công tác dân tộc, trở thành nền tảng quan trọng để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới”- Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng - Nguyễn Vũ Hùng nhấn mạnh.

Mạnh Hùng