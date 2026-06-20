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Xã Trạm Thản khởi công công trình “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn”

Ngày 20/6, xã Trạm Thản tổ chức khởi công công trình “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn” đoạn đường tỉnh 323E đi khu 3, xã Minh Phú (cũ). Tuyến đường dài 2,1 km với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

Xã Trạm Thản khởi công công trình “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn”

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Công trình được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân địa phương. Qua đó, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo xã Trạm Thản đề nghị đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân trong quá trình thi công.

Đại diện đơn vị thi công cam kết huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, trang thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và hoàn thành công trình theo đúng thời gian đã đề ra.

Ngay sau lễ khởi công, đơn vị thi công đã triển khai các hạng mục đầu tiên của công trình.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công trình xã Trạm Thản đường giao thông nông thôn khởi công Cải tạo Thi công nâng cấp Phát triển sản xuất Hạ tầng giao thông Bảo vệ môi trường
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