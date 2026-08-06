Thành quả tăng trưởng cho mọi người dân

Tăng trưởng kinh tế là chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe của một nền kinh tế. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Phú Thọ tăng 10,18%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đáng chú ý, thành quả ấy đang từng bước được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập, cơ hội an cư và điều kiện tiếp cận tốt hơn các dịch vụ giáo dục, y tế, an sinh. Qua đó khẳng định rõ mục tiêu phát triển của tỉnh lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc và mức độ thụ hưởng của Nhân dân làm thước đo.

Dự án khu nhà ở xã hội Thành Công, phường Thanh Miếu đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần mở rộng cơ hội an cư cho công nhân, người lao động và các gia đình có thu nhập thấp.

Từ tăng trưởng đến những cơ hội mới

Mỗi ngày, chị Hoàng Thị Huyền chỉ mất ít thời gian để đến Công ty TNHH GY Việt Nam tại Cụm công nghiệp Yên Lập. Công việc vận hành máy dập khuôn nhựa mang lại cho chị thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi tháng. Quan trọng hơn, nơi làm việc chỉ cách nhà khoảng 5km, đủ gần để chị có thể trở về chăm sóc gia đình sau mỗi ca làm.

Trước đây, chị Huyền từng làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long, thành phố Hà Nội. Thu nhập khi ấy tương đương hiện nay nhưng tiền thuê trọ, điện nước, đi lại và sinh hoạt đã chiếm một phần đáng kể. Xa nhà, chị cũng ít có thời gian bên con. Khi doanh nghiệp đầu tư nhà máy tại địa phương, chị quyết định trở về quê hương. Vẫn là công việc trong nhà máy, có thu nhập ổn định, nhưng cuộc sống bớt đi nhiều áp lực.

Câu chuyện của chị Huyền là một lát cắt nhỏ trong bức tranh kinh tế đang chuyển động mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Đằng sau tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước là nhịp sản xuất sôi động hơn trong các nhà máy, những đơn hàng mới và thêm nhiều cơ hội việc làm được mở ra cho người lao động.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực với chỉ số sản xuất tăng 25,14% so với cùng kỳ, tập trung ở các ngành điện tử, chế biến, chế tạo. Dòng vốn đầu tư tiếp tục hướng về tỉnh khi 6 tháng đầu năm thu hút hơn 1,77 tỷ USD vốn FDI, gấp gần 5 lần cùng kỳ; trên 2.800 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 29%. Khi một nhà máy đi vào hoạt động hay một doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tác động không chỉ dừng lại ở giá trị công nghiệp. Việc làm được tạo thêm; lao động nông thôn có cơ hội chuyển đổi nghề; nhiều người không còn phải rời quê tìm kế sinh nhai. Sản xuất mở rộng cũng kéo theo sự phát triển của các hoạt động vận tải, nhà ở, ăn uống, mua sắm và nhiều dịch vụ phụ trợ. 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh đạt trên 77 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2%. Những chuyến xe chở hàng nối dài hơn, cửa hàng có thêm khách, nhà trọ và dịch vụ ăn uống quanh các khu, cụm công nghiệp nhộn nhịp hơn. Dòng chảy tăng trưởng từ nhà máy từng bước lan sang các hộ kinh doanh và thị trường dân sinh.

Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi và ứng dụng khoa học - công nghệ. Sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực như chè, bưởi, cam, chuối tăng; chương trình OCOP và các vùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng.

Cùng với công nghiệp và nông nghiệp, sự phục hồi của thương mại, dịch vụ, du lịch đang tạo thêm không gian sinh kế. Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, các khu, điểm du lịch đón thêm khách, người dân có điều kiện mở homestay, bán nông sản, phục vụ ăn uống, vận chuyển và giới thiệu sản phẩm văn hóa bản địa. Một đồng doanh thu du lịch vì vậy có thể lan tỏa tới nhiều gia đình, nhiều ngành nghề trong cộng đồng.

Tăng trưởng nâng tầm chất lượng sống

Tăng trưởng cũng đem lại nguồn lực lớn hơn để chăm lo phát triển xã hội. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Nguồn thu ấy, khi được phân bổ và sử dụng hiệu quả, sẽ trở thành những tuyến đường, trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa và chính sách an sinh phục vụ người dân.

Những năm gần đây, tỉnh kiên trì quan điểm dành nguồn lực đầu tư cho con người. Giáo dục tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm sáng của tỉnh khi chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia và điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp đều trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đó không đơn thuần là thành tích của ngành giáo dục, mà còn phản ánh hiệu quả của quá trình đầu tư lâu dài cho nguồn nhân lực - nền tảng quan trọng nhất của tăng trưởng bền vững. Ở lĩnh vực y tế và an sinh, 65% người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử; khoảng 60% được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,68%. Những con số này không chỉ phản ánh độ bao phủ của chính sách, mà còn là thêm một người được theo dõi sức khỏe chủ động, thêm một gia đình giảm bớt gánh nặng và có cơ hội vươn lên.

Đi cùng với đó là những chính sách giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lập nghiệp. Giữa lúc nhu cầu nhà ở của người lao động ngày càng lớn, việc tỉnh đồng thời triển khai 18 dự án nhà ở xã hội với gần 15.000 căn hộ, tiếp tục chấp thuận đầu tư thêm nhiều dự án mới không chỉ giải quyết nhu cầu an cư trước mắt mà còn tạo nền tảng để thu hút lao động, giữ chân nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững. Mỗi dự án được đẩy nhanh tiến độ sẽ mở thêm cơ hội an cư cho hàng nghìn công nhân, người lao động và gia đình có thu nhập thấp.

Chất lượng sống của người dân còn được nâng lên từ những thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền. Khi phần lớn thủ tục hành chính đã được thực hiện trên môi trường số, người dân không còn phải đi lại nhiều lần hay chờ đợi kéo dài để hoàn thành một bộ hồ sơ. Đến nay, tỉnh đã cung cấp 1.518 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,98%. Những con số ấy phản ánh một nền hành chính đang chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ, để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình đổi mới. Tại Phiên họp hành chính quý II năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu các cấp, ngành không chỉ giữ vững tốc độ tăng trưởng mà còn phải phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Định hướng ấy khẳng định: Đích đến của tăng trưởng là cuộc sống tốt hơn. Khi thành quả kinh tế được chuyển thành việc làm, mái ấm, trường học, dịch vụ y tế và một nền hành chính phục vụ hiệu quả, tăng trưởng mới có sức lan tỏa bền vững và mang ý nghĩa trọn vẹn.

Nguyễn Yến