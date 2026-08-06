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16 giờ ngày 6/8, mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 8825/CĐ-BNNMT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày 6/8. Quyết định được đưa ra theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng nhằm duy trì an toàn cho công trình.

16 giờ ngày 6/8, mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

16 giờ ngày 6/8, mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Tính đến 7 giờ ngày 6/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ghi nhận ở cao trình 104 m, mực nước hạ lưu đạt 12,08 m; lưu lượng nước về hồ là 3.861 m3/giây và tổng lưu lượng xả về hạ du là 2.855 m3/giây. Bộ trưởng yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, cập nhật liên tục lưu lượng nước cùng mực nước thượng - hạ lưu để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhằm bảo đảm an toàn hạ du, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng ban hành Văn bản số 8826/BNNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng. Theo đó, các địa phương được yêu cầu khẩn trương thông báo cho chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp có hoạt động trên sông, ven sông (nuôi trồng thủy hải sản, vận tải thủy, bến đò, công trình thi công, bãi tập kết cát sỏi...) để chủ động triển khai giải pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Việc xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình sẽ trực tiếp làm thay đổi dòng chảy trên hệ thống sông Đà và sông Hồng. Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân ven sông theo dõi sát thông báo của cơ quan chức năng; tuyệt đối không đánh bắt thủy sản, neo đậu phương tiện hay thực hiện các hoạt động mạo hiểm tại lòng sông, bãi sông trong suốt thời gian xả lũ.

Ngọc Tuấn


Ngọc Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy điện hòa bình UBND Sông Hồng Nông nghiệp Môi trường Công trình Đúng quy trình tỉnh Phú Thọ một cửa Bộ trưởng
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