Xúc tiến thương mại: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, xúc tiến thương mại (XTTM) đang trở thành giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Xác định rõ vai trò đó, Phú Thọ triển khai nhiều hoạt động XTTM, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế.

Tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (giaothuong.net.vn) tiếp tục được duy trì, nâng cấp và kết nối với các sàn thương mại điện tử của nhiều tỉnh, thành phố, góp phần tạo môi trường giao dịch trực tuyến thuận lợi, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp và hợp tác xã.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT (xã Thanh Ba) tham gia các hoạt động XTTM, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh XTTM theo hướng đa dạng hóa kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa bền vững. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất được hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước.

Nhiều chương trình XTTM quy mô lớn được tổ chức và tham gia hiệu quả như: Hội chợ thương mại; khu trưng bày, giới thiệu nông sản và sản phẩm OCOP; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử, mã QR; tham gia Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu; triển lãm gian hàng xúc tiến đầu tư, thương mại...

Thông qua các hoạt động trên, nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh được quảng bá rộng rãi, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, cải tiến sản phẩm đồng thời ký kết các hợp đồng hợp tác, tiêu thụ hàng hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư, XTTM tại các thị trường tiềm năng; cập nhật thông tin về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, giúp doanh nghiệp chủ động tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro trong quá trình mở rộng thị trường.

Phú Thọ hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh xu hướng phục hồi và mở rộng sản xuất, nhất là ở khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 22,04 tỷ USD, bằng 55,8% kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 26,73 tỷ USD, bằng 67,7% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 48,77 tỷ USD.

Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, XTTM không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo điều kiện tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, đa dạng hóa đối tác, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sản phẩm gạo nếp Gà gáy Phú Thọ (xã Sơn Lương) được công bố Chỉ dẫn địa lý “Mỹ Lung” tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị.

Là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình XTTM của tỉnh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT (xã Thanh Ba) hiện có công suất chế biến trên 1.000 tấn chè xuất khẩu mỗi năm, liên kết tiêu thụ với khoảng 300 hộ trồng chè trên diện tích 320 ha.

Theo bà Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty, các thị trường xuất khẩu chủ lực của doanh nghiệp gồm Iran, Dubai, Ả Rập Xê Út, Ai Cập... Các hoạt động XTTM đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu, gia tăng doanh thu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường. Đặc biệt, việc được tỉnh hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm và sự kiện XTTM giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch XTTM giai đoạn 2026-2030 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về XTTM; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, quảng bá; phát triển thị trường trong nước; đẩy mạnh xúc tiến ngoại thương; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động XTTM và nâng cao năng lực tự xúc tiến thương mại của doanh nghiệp.

Với sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng sự chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động XTTM đang trở thành cầu nối quan trọng giữa sản xuất và thị trường, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Lệ Oanh