Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Với quy mô khoảng 495 ha, dự án được triển khai theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I có diện tích khoảng 239 ha, thực hiện từ năm 2025 - 2029 trên địa bàn các xã Đoan Hùng và Tây Cốc. Hiện nay, các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương đang đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao quỹ đất sạch, đảm bảo tiến độ dự án.

Xã Tây Cốc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đồng chí Vũ Tiến Chung - Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đoan Hùng cho biết: Ngay sau khi được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư triển khai đồng bộ các bước theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, đối thoại với người dân được triển khai nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Đến nay, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành trên diện tích 69,35 ha. Trong đó, xã Đoan Hùng đạt 38,6 ha; xã Tây Cốc đạt 30,75 ha. Trên cơ sở kết quả kiểm đếm, đơn vị đã hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với toàn bộ diện tích này.

Cùng với đó, công tác niêm yết công khai và lấy ý kiến đối với phương án bồi thường được triển khai trên 38,6 ha; hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được hoàn thiện, trình thẩm định đối với 35,46 ha. UBND các xã đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 3,09 ha; việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được thực hiện theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình giải phóng mặt bằng xuất hiện không ít khó khăn. Một số trường hợp phát sinh tranh chấp đất đai, đề nghị đo đạc, xác minh lại diện tích. Nhiều hộ dân mong muốn được thu hồi toàn bộ phần diện tích còn lại để thuận lợi trong sản xuất và đời sống. Việc xác định nguồn gốc đất, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhân khẩu và tài sản gắn liền với đất tại một số khu vực còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ lập và phê duyệt phương án bồi thường. Đến nay, việc cung cấp hồ sơ nguồn gốc đất tại địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Trong tổng diện tích thực hiện dự án, phần địa bàn xã Tây Cốc chiếm hơn 355 ha, tương đương khoảng 74%. Đây cũng là địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Theo đánh giá của UBND xã Tây Cốc, khó khăn chủ yếu hiện nay là việc xác định phương án bồi thường đối với một số diện tích đất liên quan đến Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền và các hộ dân nhận khoán; một số khu vực giáp ranh còn phát sinh tranh chấp, cần tiếp tục rà soát, xác minh để bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Tây Cốc cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đoan Hùng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để rà soát hồ sơ, xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất và đối tượng được bồi thường. Quan điểm của địa phương là việc lập và phê duyệt phương án bồi thường phải bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Để bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, thời gian tới, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đoan Hùng phối hợp với UBND các xã Đoan Hùng, Tây Cốc tiếp tục tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, xác định nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm và giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cùng với đó, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương rà soát, xử lý các trường hợp đo đạc chưa chính xác, diện tích chồng lấn, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng được triển khai đúng kế hoạch, góp phần hình thành quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lệ Oanh