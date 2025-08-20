Xã Vĩnh Phú: Năm học mới 2025- 2026 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Ngày 20/8, xã Vĩnh Phú, tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2025-2026.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú tặng hoa chúc mừng hội nghị

Xã Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Ngũ Kiên, Vĩnh Thịnh, An Nhân và Vĩnh Phú (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Hiện toàn xã có 6 trường mầm non công lập, 5 cơ sở mầm non tư thục, 6 trường tiểu học và 6 trường THCS, với gần 600 cán bộ, giáo viên trực tiếp thực hiện công tác giáo dục cho hơn 9.000 học sinh.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú trao quyết định tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 tập thể Trường Mầm non Vĩnh Thịnh và Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Năm học 2024-2025, ngành GĐ&ĐT xã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tổ chức trường lớp ổn định, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiến bộ rõ rệt, giúp Vĩnh Phú khẳng định vị thế giáo dục. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần cải cách hành chính và đồng bộ hóa dữ liệu giáo dục với hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng, 100% trường học trong xã đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 10 trường đạt chuẩn mức độ 2. Các trường học trên địa bàn tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; khuyến khích áp dụng sáng tạo các mô hình dạy học mới, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp.

Giáo dục mầm non đạt nhiều kết quả tích cực: 100% trẻ được chăm sóc sức khỏe định kỳ, ăn bán trú đảm bảo dinh dưỡng theo phần mềm chuyên biệt; chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật được đảm bảo. Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt gần như tuyệt đối.

Ở cấp tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình và lên lớp thẳng đều đạt hơn 99%; tỷ lệ học sinh được đánh giá đạt và tốt về phẩm chất, năng lực đạt từ 99% trở lên; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh từ lớp 3 trở lên học Tin học, Ngoại ngữ đạt 100%; việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày và bán trú tiếp tục được mở rộng.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú trao Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Cấp THCS, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,69%. Các trường đạt 57 giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Các cuộc thi như “Thầy cô trong mắt em”, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi lớp 9... đều ghi nhận sự vượt trội từ các trường trong xã, nhất là Trường THCS Phú Đa, Trường THCS An Tường, Trường THCS Vĩnh Thịnh với nhiều giải cao cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, có 1 dự án đạt giải tại cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Vĩnh Phú nhấn mạnh: Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, ngành GD&ĐT xã Vĩnh Phú đứng trước những thời cơ, thách thức rất lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới, đòi hòi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, nhiệm vụ, giải pháp phải bãi bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình thì mới đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

Lãnh đạo xã Vĩnh Phú trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm học đã đề ra, đồng chí yêu cầu cần quan tâm chỉ đạo rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các trường còn thiếu theo quy định; nghiên cứu bố trí, sắp xếp và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giữa các trường trong xã; tham mưu công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đảm bảo về số lượng, cơ cấu.

Có phương án hợp đồng giáo viên trong số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao để đảm bảo công tác giảng dạy. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên tại các nhà trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ cho công tác giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông.

Cùng với đó, cần tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống trường, lớp học gắn với phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ quản lý, giáo viên; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường để duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục; nghiên cứu xây dựng các trường tiểu học, THCS trọng điểm có chất lượng cao của xã.

Trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lối sống, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; đào tạo nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ viên chức tại các trường học; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua...

Nhân dịp này, xã Vĩnh Phú đã công bố và trao các quyết định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành GD&ĐT xã Vĩnh Phú trong năm học 2024-2025.

Xuân Hùng