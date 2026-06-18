Xã Xuân Lãng: Điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền

Đó là nội dung quan trọng, được đưa ra xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 18/6.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã trình bày tờ trình và báo cáo về việc điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026. Theo đó, xã Xuân Lãng giữ nguyên tổng số biên chế cán bộ, công chức được giao; đồng thời thực hiện điều chỉnh, sắp xếp lại biên chế giữa các phòng chuyên môn nhằm phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Cụ thể, thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở cơ cấu lại biên chế hiện có, không tăng tổng biên chế được giao; điều chỉnh một số biên chế giữa Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế và Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026 với tỷ lệ thống nhất cao.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba của HĐND xã Xuân Lãng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thu Thủy - Đức Thiện