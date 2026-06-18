Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Xuân Lãng: Điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền

Đó là nội dung quan trọng, được đưa ra xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 18/6.

Xã Xuân Lãng: Điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã trình bày tờ trình và báo cáo về việc điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026. Theo đó, xã Xuân Lãng giữ nguyên tổng số biên chế cán bộ, công chức được giao; đồng thời thực hiện điều chỉnh, sắp xếp lại biên chế giữa các phòng chuyên môn nhằm phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn. Cụ thể, thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở cơ cấu lại biên chế hiện có, không tăng tổng biên chế được giao; điều chỉnh một số biên chế giữa Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế và Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn.

Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp xã năm 2026 với tỷ lệ thống nhất cao.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Ba của HĐND xã Xuân Lãng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thu Thủy - Đức Thiện


Thu Thủy - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND Biên chế Cán bộ công chức Chính quyền cơ quan thông qua Nghị quyết Thống Nhất nâng cao hiệu quả hoạt động Nhiệm kỳ Hành chính công
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ 3: Lá phiếu của niềm tin

Kỳ 3: Lá phiếu của niềm tin
2026-06-03 15:53:00

baophutho.vn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Phú Thọ đã khép lại thành công tốt đẹp, thực sự trở...

Kỳ 2: Sự thật không thể bóp méo

Kỳ 2: Sự thật không thể bóp méo
2026-06-02 15:53:00

baophutho.vn Trong bối cảnh các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc về công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long