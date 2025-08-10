Xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

Ngày 10/8, xã Yên Lạc tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 * 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 * 19/8/2025).

Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng xã Yên Lạc tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

Những năm qua, xã Yên Lạc đã thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chúc mừng những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà xã Yên Lạc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu: Lực lượng Công an xã phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vị phạm pháp luật; đồng thời tích cực tham mưu giải quyết dịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua được biểu dương, khen thưởng.

Đặng Thưởng