Xác định lại ranh giới, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo đơn đề nghị của công dân

Ông Mai Viết Vy (khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phản ánh việc đề nghị xác định lại mốc giới, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nông nghiệp do Hợp tác xã giao cho mẹ đẻ ông là bà Nguyễn Thị Kiên, vợ liệt sĩ.

Thửa đất của ông Mai Viết Vy.

Theo nội dung đơn và hồ sơ do gia đình ông Mai Viết Vy cung cấp, thửa đất số 354, tờ bản đồ số 20, diện tích 221m2 là đất nông nghiệp trồng rau được Hợp tác xã giao cho cụ Nguyễn Thị Kiên để sản xuất từ nhiều năm trước. Sau này, do tuổi cao, sức yếu, cụ Kiên cho một số hộ dân trong khu mượn đất để canh tác. Năm 2023, sau khi cụ Kiên qua đời, khi gia đình có nhu cầu sử dụng lại thì phát hiện hiện trạng thửa đất đã thay đổi, ranh giới không còn như trước, một phần diện tích được cho là đã bị lấn sang khu vực liền kề. Ông Vy cho biết gia đình đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương trước và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đề nghị xác định lại mốc giới, song vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Là người từng mượn đất của cụ Nguyễn Thị Kiên để canh tác, bà Nguyễn Thị Thanh – người cháu của cụ Kiên cho biết: trước đây mượn đất để trồng màu, khu đất có diện tích rộng, sau đó, do không tiếp tục canh tác, phần đất được trả lại và tiếp tục cho bà Nguyễn Thị Lan mượn để sử dụng, không ngờ bà Lan bán đất không gọi chủ đến để bàn.

Là người mượn đất sau bà Thanh, bà Nguyễn Thị Lan – người cùng khu Đại Đình, xã Phùng Nguyên khẳng định: trong quá trình canh tác có thỏa thuận đổi một phần diện tích với hộ khác để thuận tiện sản xuất. Tuy nhiên, việc này chỉ nhằm mục đích sử dụng thực tế, không nhằm chiếm dụng đất. Khi gia đình cụ Kiên có nhu cầu lấy lại đất, bà sẵn sàng phối hợp trả lại hoặc thỏa thuận bồi hoàn phù hợp.

Cơ quan chuyên môn xác định mốc giới thửa đất của ông Mai Viết Vy.

Qua rà soát của gia đình và chính quyền địa phương, thửa đất nêu trên vẫn được thể hiện trong hệ thống quản lý đất đai với đầy đủ thông tin về số thửa, tờ bản đồ và diện tích. Tuy nhiên, đến nay thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cụ Nguyễn Thị Kiên. Gia đình ông Mai Viết Vy đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định lại ranh giới thực tế, bảo đảm đúng diện tích theo hồ sơ quản lý, làm cơ sở thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thiện Tuyên, cán bộ Phòng Kinh tế xã Phùng Nguyên cho biết, qua kiểm tra hồ sơ địa chính, thửa đất của hộ cụ Nguyễn Thị Kiên vẫn được lưu giữ trong hệ thống quản lý đất đai. Tuy nhiên, do thửa đất đã qua nhiều người sử dụng, hiện trạng thực tế có nhiều thay đổi nên việc xác định ranh giới gặp không ít khó khăn.

UBND xã Phùng Nguyên đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, đo đạc thực địa, đối chiếu bản đồ địa chính và làm việc với các hộ liên quan. Kết quả bước đầu cho thấy các bên cơ bản thống nhất được vị trí, ranh giới theo hồ sơ quản lý. Tổ công tác cũng đã lập biên bản xác định mốc giới, hướng dẫn các hộ dân phối hợp bàn giao ranh giới sử dụng đất.

Theo đại diện phòng chuyên môn, việc đất đai của gia đình ông Mai Viết Vy qua nhiều lần cho mượn, chuyển đổi sử dụng không có giấy tờ cụ thể đã gây khó khăn trong quản lý và xác định ranh giới. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện việc quản lý, cho mượn hoặc sử dụng đất có giấy tờ rõ ràng để tránh phát sinh tranh chấp kéo dài.

Gia đình ông Mai Viết Vy mong muốn chính quyền sớm hoàn tất việc xác định mốc giới, đảm bảo đúng diện tích đất theo hồ sơ quản lý, đồng thời xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nông nghiệp.

Vụ việc đang tiếp tục được xã Phùng Nguyên rà soát, giải quyết theo thẩm quyền.

Tống Phương