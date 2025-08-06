Xác minh, làm rõ hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

{title}
Ngày 4/8, Công an xã Nật Sơn (tỉnh Hoà Bình cũ) đã làm việc với công dân B.H.V trú tại xóm Khả, xã Nật Sơn liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật.
Trước đó, ngày 3/8, Công dân B.H.V đã sử dụng trang Facebook cá nhân có tên “Vũ Bão” để đăng tải tại Trang “Hóng Biến Hoà Bình” với nội dung: “Mong ad duyệt bài với ạ, bức xúc quá gọi tổng đài điện lực thì không được, số điện chốt ngày 31/7 số điện cuối kỳ tháng 7 chốt 7.094kwh mà hôm nay ngày 3/8 mà đã lên tới 7.360kwh, có 3 ngày thôi mà nhà em tăng bất thường do công ty điện lực chốt điện sai lệch không đúng thực tế để tính tiền điện theo giá bậc thang”.
Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã đã phối hợp với Đội quản lý điện lực khu vực Kim Bôi mời B.H.V lên làm việc và đã giải thích cho B.H.V biết được cách tính và chốt số điện trên công tơ điện của điện lực. Cũng tại buổi làm việc, Công an xã Nật Sơn đã kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của công dân về việc sử dụng mạng xã hội, tránh lan truyền thông tin sai sự thật. Công dân B.H.V thừa nhận do nhận thức chưa đầy đủ và thiếu hiểu biết pháp luật, nên đã đăng tải nội dung thiếu kiểm chứng gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tổ chức.
Tại cơ quan Công an, B.H.V đã gỡ bài viết và đăng tải thông tin đính chính. Cam kết không thực hiện đăng tải, chia sẻ bài viết không đúng sự thật lên trang mạng xã hội.
Qua sự việc này, Công an xã Nật Sơn khuyến cáo người dân: Không chia sẻ, bình luận thông tin chưa kiểm chứng, tránh gây hiểu lầm, bức xúc dư luận. Kiểm soát cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội, tránh bình luận thiếu cân nhắc. Không lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống. Tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật như Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Hình sự...
Mỗi người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo, văn minh, có trách nhiệm - góp phần bảo vệ môi trường mạng lành mạnh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đinh Thắng
