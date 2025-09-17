Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Chiều 17/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế báo cáo cơ chế phân cấp quản lý tài chính của 2 ngành sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Cùng dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Hiện nay cơ chế phân cấp quản lý tài chính sau hợp nhất 3 tỉnh đối với các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo còn một số nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 142 của Chính phủ. Việc giao chủ đầu tư xây dựng các công trình chưa có sự thống nhất giữa 3 tỉnh; việc phối hợp xác định nhu cầu, quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án còn gặp khó khăn, đặc biệt đối với các công trình xây dựn bổ sung hạng mục, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Đối với lĩnh vực y tế, số lượng đơn vị lớn, nhiệm vụ triển khai nhiều. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng số đơn vị sự nghiệp công giao tự chủ tài chính giai đoạn là 58 đơn vị. Việc phân cấp đơn vị dự toán chưa thống nhất chung trong toàn ngành. Khu vực Phú Thọ, các đơn vị trực thuộc Sở là đơn vị dự toán cấp 1. Khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình các đơn vị trực thuộc Sở là đơn vị dự toán cấp 2..

Các ý kiến tại hội nghị đề nghị đánh giá rõ tỷ lệ tự chủ của các đơn vị giáo dục; biên chế hiện có; đề xuất cơ chế đặc thù cho trường chuyên. Phân định rõ đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2 lĩnh vực y tế.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo thực trạng phân cấp quản lý tài chính của ngành Y tế sau sáp nhập

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền đề xuất phương án phân cấp quản lý tài chính lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thống nhất đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là đơn vị dự toán thuộc UBND cấp xã quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị dự toán cấp 2; Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách, quyết định phân bổ, giao dự toán đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài chính thẩm định cơ chế phân cấp quản lý tài chính lĩnh vực giáo dục đào tạo báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp phân loại rõ đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2, trên cơ sở đó, xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đinh Vũ