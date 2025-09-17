Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Chiều 17/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế báo cáo cơ chế phân cấp quản lý tài chính của 2 ngành sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Cùng dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Hiện nay cơ chế phân cấp quản lý tài chính sau hợp nhất 3 tỉnh đối với các đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo còn một số nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 142 của Chính phủ. Việc giao chủ đầu tư xây dựng các công trình chưa có sự thống nhất giữa 3 tỉnh; việc phối hợp xác định nhu cầu, quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án còn gặp khó khăn, đặc biệt đối với các công trình xây dựn bổ sung hạng mục, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất...

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Đối với lĩnh vực y tế, số lượng đơn vị lớn, nhiệm vụ triển khai nhiều. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng số đơn vị sự nghiệp công giao tự chủ tài chính giai đoạn là 58 đơn vị. Việc phân cấp đơn vị dự toán chưa thống nhất chung trong toàn ngành. Khu vực Phú Thọ, các đơn vị trực thuộc Sở là đơn vị dự toán cấp 1. Khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình các đơn vị trực thuộc Sở là đơn vị dự toán cấp 2..

Các ý kiến tại hội nghị đề nghị đánh giá rõ tỷ lệ tự chủ của các đơn vị giáo dục; biên chế hiện có; đề xuất cơ chế đặc thù cho trường chuyên. Phân định rõ đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2 lĩnh vực y tế.

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo thực trạng phân cấp quản lý tài chính của ngành Y tế sau sáp nhập

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền đề xuất phương án phân cấp quản lý tài chính lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thống nhất đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở là đơn vị dự toán thuộc UBND cấp xã quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị dự toán cấp 2; Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách, quyết định phân bổ, giao dự toán đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài chính thẩm định cơ chế phân cấp quản lý tài chính lĩnh vực giáo dục đào tạo báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9.

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngành Giáo dục&Đào tạo và ngành Y tế

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp phân loại rõ đơn vị dự toán cấp 1, cấp 2, trên cơ sở đó, xây dựng cơ chế phân cấp quản lý tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh đơn vị Đào tạo Quản lý Dự toán Thống Nhất hội nghị Ngành giáo dục xây dựng Ngành y tế
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tâm địa vong nô phản trắc

Tâm địa vong nô phản trắc
2025-09-19 06:12:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, sự việc Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân vì những phát ngôn hay thông tin bị cho là không đúng, ảnh hưởng đến lợi ích...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long