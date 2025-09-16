Xây dựng cổng trường an toàn giao thông ở xã Xuân Lũng

Tình trạng ùn tắc và vi phạm Luật An toàn giao thông (ATGT) tại các cổng trường học luôn là vấn đề nhức nhối khiến nhiều người lo lắng. Với mục tiêu đảm bảo ATGT tại khu vực cổng trường, xã Xuân Lũng đã triển khai mô hình “Cổng trường ATGT” rộng khắp, góp phần giảm thiểu tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh, phụ huynh.

Trường Tiểu học Tiên Kiên kẻ vạch quy định khu vực dừng đỗ xe của phụ huynh, đảm bảo thông thoáng khi đưa, đón học sinh.

Trước khi mô hình "Cổng trường ATGT” được áp dụng, khung cảnh tại một số cổng trường học trên địa bàn xã vào giờ cao điểm thường khá lộn xộn. Hàng trăm phụ huynh đổ về đưa đón con, tạo nên những điểm ùn tắc cục bộ. Tình trạng phương tiện dừng đỗ không theo hàng lối, lấn chiếm lòng đường vẫn còn phổ biến. Một bộ phận học sinh còn thiếu ý thức chấp hành Luật ATGT như: Đi xe đạp, xe điện dàn hàng ngang, không đội mũ bảo hiểm hay thậm chí là đi ngược chiều, tiềm ẩn những rủi ro tai nạn xảy ra.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho học sinh, mô hình “Cổng trường ATGT” đã được xây dựng và triển khai, dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an xã, Đoàn Thanh niên, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng nhằm tạo ra một khu vực an toàn xung quanh cổng trường, giảm thiểu tối đa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông.

Chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học Tiên Kiên vào giờ tan trường buổi chiều. Khu vực cổng trường nằm sát Quốc lộ 32C - nơi mật độ phương tiện tham gia đông đúc, trong đó nhiều xe ô tô có trọng tải lớn. Cô giáo Vũ Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học này, trường có 635 học sinh. Để nâng cao ý thức chấp hành Luật ATGT đường bộ, ngay buổi học đầu tiên năm học mới, nhà trường đã tổ chức ký cam kết với phụ huynh và học sinh về việc tuân thủ các quy định ATGT, đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo tuyên truyền ngay trong khuôn viên sân trường, khu vực cổng trường. Hằng ngày, mỗi tổ giáo viên được phân công túc trực tại cổng trường vào giờ đưa đón học sinh để kịp thời nhắc nhở phụ huynh dừng đỗ xe đúng quy định và đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Nhà trường cũng phân luồng giao thông hợp lý: Học sinh khối 1, 2, 3 ra về qua cổng phụ, trong khi khối 4, 5 đi qua cổng chính. Hiện nay, phụ huynh các lớp hợp đồng với 4 xe đưa đón học sinh, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cổng trường”.

Sau sáp nhập 3 xã: Xuân Lũng, Xuân Huy và Tiên Kiên thành xã Xuân Lũng mới hiện có 9 trường mầm non, tiểu học và THCS với hàng nghìn học sinh. Bước vào năm học mới 2025 - 2026, nhiều trường đã nhanh chóng thành lập các đội thanh niên xung kích, đội cờ đỏ, đội tự quản ATGT. Các học sinh trong đội không chỉ hỗ trợ điều tiết giao thông nội bộ, mà còn tích cực nhắc nhở bạn bè chấp hành Luật ATGT. Đây là cách làm hiệu quả để nâng cao ý thức tự giác và biến các em thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi. Các nhà trường cũng đã yêu cầu học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông; phụ huynh ký cam kết về việc không giao xe cho học sinh khi các em chưa đủ tuổi, chưa bảo đảm các điều kiện điều khiển phương tiện. Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ và các tiết học đầu năm, các trường lồng ghép kiến thức ATGT nhằm sớm ổn định nền nếp, đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi ngày đến trường. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi, từ việc nhận biết biển báo, quy tắc đi bộ, đội mũ bảo hiểm đúng cách đến kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Lực lượng Công an xã tham gia điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường giờ tan trường.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Bí thư Đoàn xã cho biết: Cuối tháng 8, BCH Đoàn xã đã ban hành Kế hoạch triển khai các động hưởng ứng Tháng ATGT. Trong đó, Đoàn viên thanh niên các chi đoàn khu dân cư tham gia phối hợp cùng với các chi đoàn trường học, Công an xã để hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực các cổng trường trên địa bàn. Riêng trong tháng 9, mỗi tuần, Đoàn xã phối hợp cùng lực lượng Công an xã tổ chức ít nhất 1 buổi/tuần vào ngày thứ 2 đầu tuần nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, phụ huynh. Sự phối hợp giữa Công an xã, Đoàn Thanh niên và nhà trường đã giúp giảm thiểu tình trạng lộn xộn, đảm bảo an toàn cho học sinh và các phương tiện lưu thông trên quốc lộ, tỉnh lộ.

Mô hình “Cổng trường ATGT” tại Xuân Lũng không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn mà còn lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật giao thông đến phụ huynh và người dân. Với sự đồng lòng của nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng đoàn viên thanh niên, xã Xuân Lũng đang từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, đặc biệt là tại khu vực cổng trường học.

Hồng Nhung