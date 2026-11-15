Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ - Chọn đúng người, giao đúng việc

Sau sáp nhập, công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ đang được tỉnh Phú Thọ đặt ra như một yêu cầu cấp thiết, không chỉ để bảo đảm bình đẳng giới giới mà còn để khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh Phú Thọ xác định công tác cán bộ nữ là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ, phải được quan tâm từ sớm, từ khâu phát hiện, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đến bố trí, sử dụng.

Theo số liệu thống kê, cán bộ nữ chiếm 53,92% tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 có tổng số 97 đồng chí, trong đó cán bộ nữ 17 đồng chí, chiếm 17,5%. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 có 26 đồng chí, trong đó cán bộ nữ 4 đồng chí, chiếm 15,4%.

Cán bộ nữ giữ chức vụ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 96/700 đồng chí (13,8%); số cán bộ nữ tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp 1.262/6.395 đồng chí (19,7%); số cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh 186/722 đồng chí (25,7%), tại các xã, phường 221/1.028 đồng chí (21,5%).

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Lập ( ngoài cùng bên phải) trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ bão trên địa bàn.

Nhiều địa phương bố trí cán bộ nữ trong Thường trực Đảng uỷ; một số địa phương có 2/3 đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ là nữ như: xã Tiền Phong, xã Cao Sơn, xã Hạ Hoà... Khắc phục khó khăn, các đồng chí lãnh đạo nữ1 luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành kinh tế.

Đồng chí Bàn Kim Quy - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong chia sẻ: “Xã Tiền Phong còn gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, diện tích đất canh tác phân tán nhỏ lẻ, nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Tôi đã cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh chỉ đạo Nhân dân phát huy tiềm năng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng”.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây 9 tháng năm 2026 ước đạt 565 ha, đạt 100 % kế hoạch; sản lượng lương thực năm 2026 ước đạt 1.056 tấn. Phát huy lợi thế mặt nước lòng hồ Hoà Bình, toàn xã hiện duy trì 1.135 lồng cá với sản lượng nuôi trồng ước đạt gần 5.700 tấn.

Các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp hạ tầng trên địa bàn xã được quan tâm triển khai với điểm nhấn là đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong, kỳ vọng sẽ tạo nhiều đổi thay cho địa phương.

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát huy vai trò, vị trí trong các lĩnh vực công tác; nhiều đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc khoa học, thận trọng và hiệu quả. Cán bộ nữ có nhiều ưu điểm về kỹ năng phối hợp, vận động quần chúng, xây dựng đoàn kết nội bộ và xử lý công việc linh hoạt, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Nhiều cán bộ nữ chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước khẳng định năng lực và uy tín trong thực tiễn công tác.

Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chỉ đạo: Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ... Cấp ủy và người đứng đầu các cấp có thẩm quyền phải có trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bố trí cán bộ nữ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới theo quy định.

Cán bộ nữ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Bôi nỗ lực tìm tòi, học hỏi, áp dụng CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ khẳng định: Quan điểm của tỉnh trong Nghị quyết số 14-NQ/TU thể hiện rất rõ: quan tâm cán bộ nữ không chỉ để đủ tỷ lệ, đủ cơ cấu, quan trọng hơn là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ nữ thực sự có năng lực, có uy tín và trưởng thành qua thực tiễn. Nghị quyết đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh từ 15% trở lên, tỷ lệ nữ giữ các chức vụ, được quy hoạch khoảng 25%. Ở cấp xã, cán bộ nữ giữ các chức vụ, được quy hoạch khoảng 20-25%.

Để làm được điều đó, tỉnh tập trung vào hai việc: “tạo nguồn từ sớm và tạo cơ hội từ thực tiễn”. Những cán bộ nữ có phẩm chất tốt, được đào tạo bài bản, có năng lực và triển vọng cần được chủ động phát hiện, đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và mạnh dạn giao nhiệm vụ. Đặc biệt, tỉnh định hướng quan tâm luân chuyển, biệt phái cán bộ nữ, cán bộ trẻ từ các sở, ban, ngành về cơ sở để rèn luyện, thử thách theo quan điểm “giao việc để thử thách, giao việc khó để trưởng thành”.

Qua thực tiễn công việc mới đánh giá chính xác cán bộ có làm được việc hay không, có khả năng tổ chức thực hiện, xử lý vấn đề và tạo ra kết quả như thế nào. Có thể nói ngắn gọn tinh thần của tỉnh là: “chọn đúng người, giao đúng việc, tạo đúng cơ hội và đánh giá bằng kết quả”. Và khi cán bộ nữ “đủ điều kiện, đủ năng lực, đủ uy tín, đã được thực tiễn kiểm chứng”, quan điểm của tỉnh là phải mạnh dạn tin tưởng, giao việc và tạo cơ hội để cán bộ phát huy, trưởng thành.

Dương Liễu