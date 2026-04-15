Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai đồng bộ, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, từng bước đẩy lùi các nguy cơ vi phạm pháp luật trong học đường.

Học sinh Trường Tiểu học Gia Cẩm, phường Việt Trì tham gia chương trình giáo dục kỹ năng sống trong xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường và sử dụng mạng xã hội thông minh.

Sau sáp nhập, Phú Thọ là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn của cả nước với gần 2.000 cơ sở giáo dục và hơn một triệu học sinh, sinh viên. Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, ngành GD&ĐT đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong trường học. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng cấp học. Nội dung giáo dục pháp luật được tích hợp linh hoạt trong chương trình giảng dạy, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, qua đó giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Một số mô hình tuyên truyền ANTT hiệu quả được triển khai tại cơ sở giáo dục như: “Trường học an toàn”, “Cổng trường bình yên”, “Tổ tự quản học sinh”, “Nhà trường an toàn không có ma túy”, “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng ngừa trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường”, "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”... Từ những mô hình này đã tạo được mạng lưới giám sát rộng khắp giữa nhà trường, công an, đoàn thể, phụ huynh, góp phần tích cực giữ gìn trật tự trong và ngoài trường học.

Đáng chú ý, ngành GD&ĐT đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, xây dựng hệ thống truyền thông chính thức trên môi trường số, kịp thời lan tỏa thông tin tích cực, định hướng nhận thức cho học sinh, sinh viên trước những tác động phức tạp của mạng xã hội. Công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức mà còn hướng tới hình thành ý thức, hành vi chuẩn mực cho học sinh. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Ngành GD&ĐT xác định đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, thiết thực; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và gia đình học sinh; đồng thời phát huy vai trò chủ động của nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Với phương châm phòng ngừa là chính, cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Ban Giám hiệu các nhà trường đã chỉ đạo giáo viên trong quá trình giảng dạy phải thực hiện tích hợp lồng ghép các kiến thức về phòng, chống tội phạm vào chương trình giảng dạy một số môn học, bài học phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Từ năm 2019 - 2025, ngành GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết số 96/2019/QH14, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc, ANTT trong toàn ngành. Trong thời gian tới, ngành sẽ đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật”.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, ngành GD&ĐT từng bước nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong trường học, góp phần xây dựng thế hệ học sinh phát triển toàn diện, có ý thức công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hạnh Thúy