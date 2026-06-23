Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các địa phương triển khai gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước. Không chỉ hướng tới nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, phong trào còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Người dân xã Tiên Lữ thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa, chung tay xây dựng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đạt nhiều kết quả và ngày càng đi vào thực chất. Điều đáng mừng là phong trào nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của Nhân dân, từng bước trở thành hoạt động tự giác trong cộng đồng dân cư.

Thông qua việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, các khu dân cư phát huy tốt vai trò tự quản, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Nhiều nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống được người dân đồng thuận thực hiện và phát huy hiệu quả.

Người dân phường Xuân Hòa phân loại rác thải tại nguồn, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Theo đánh giá của ngành Văn hóa, hiệu quả nổi bật nhất chính là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Ngày càng nhiều gia đình tích cực thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường, tham gia các hoạt động cộng đồng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Toàn tỉnh hiện có 93,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 75% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; khoảng 95% việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh. Những con số đó cho thấy phong trào không chỉ dừng lại ở việc bình xét các danh hiệu mà đã đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Hệ thống nhà văn hóa khu dân cư, trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, phường và các sân thể thao cộng đồng được khai thác hiệu quả, từng bước trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quan trọng tại địa phương.

Người dân xã Bình Tuyền luyện tập văn nghệ tại nhà văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Đến nay, toàn tỉnh có 5.263 nhà văn hóa khu dân cư; 135 xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc nhà văn hóa cấp xã. Tỷ lệ nhà văn hóa khu dân cư đạt và cơ bản đạt chuẩn đạt khoảng 40%; tỷ lệ trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã đạt và cơ bản đạt chuẩn đạt khoảng 50%.

Đồng chí Trương Thành Nam - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Tuyền cho biết: Quan trọng là ý thức tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Người dân không chỉ tham gia các hoạt động văn hóa mà còn chủ động giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, đoàn kết, nghĩa tình.

Điều đáng ghi nhận ở vùng Đất Tổ là việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh luôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Nhiều địa phương duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa quần chúng, bảo tồn không gian thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ, cùng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Người dân xã Tiên Lữ đọc sách, tìm hiểu kiến thức tại nhà văn hóa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển mạnh. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 42,4%. Nhiều môn thể thao dân tộc như kéo co, vật dân tộc, đẩy gậy, bắn nỏ, bơi chải... được duy trì gắn với các lễ hội truyền thống, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Bà Trần Thị Năm - người dân xã Bình Tuyền chia sẻ: "Tôi thấy rõ sự thay đổi của khu dân cư trong những năm gần đây. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra thường xuyên và thu hút đông đảo người dân tham gia".

Những kết quả đạt được cho thấy môi trường văn hóa ở cơ sở đang ngày càng được củng cố và phát triển theo hướng lành mạnh, văn minh. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; ưu tiên đầu tư, nâng cấp các công trình còn thiếu hoặc đã xuống cấp, gắn với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa và Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Đặc biệt, chú trọng hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa và rèn luyện thể chất của Nhân dân.

Dương Chung