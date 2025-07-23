Xây dựng phường Hòa Bình thành đô thị ven sông hiện đại, văn minh, đáng sống

Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên nền tảng đó, bước vào giai đoạn mới, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ và phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phường Hòa Bình đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một đô thị trung tâm đáng sống, giàu đẹp và văn minh.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình kiểm tra trung tâm phục vụ hành chính công.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các phường tiền thân của phường Hòa Bình ngày nay đã đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng – an ninh, cải thiện đời sống Nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng dịch vụ – công nghiệp – nông nghiệp. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ chiếm 71%; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 28,3%; nông nghiệp chỉ còn 0,7%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.564 tỷ đồng, tăng bình quân 28%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 25.201 tỷ đồng.

Trên địa bàn đã hình thành Khu công nghiệp bờ trái sông Đà với quy mô trên 68 ha, thu hút nhiều ngành nghề như may mặc, linh kiện điện tử, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng... với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%. Hệ thống thương mại – dịch vụ phát triển mạnh với 4 chợ, 4 siêu thị, 2 trung tâm thương mại và 13 ngân hàng, đáp ứng nhu cầu giao dịch và phát triển kinh tế của người dân. Lĩnh vực du lịch được quan tâm phát triển, gắn với thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch thành phố Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Các sản phẩm du lịch văn hóa, cộng đồng, sinh thái được xây dựng và kết nối, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật – xã hội được đầu tư mạnh mẽ. Các tuyến đường huyết mạch như Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Hòa Lạc – Hòa Bình, Quốc lộ 6 được cải tạo, mở rộng. Hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai: cầu Hòa Bình 4, 5, 6; cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; đê chống ngập Pheo – Chẹ hạ du sông Đà; các khu công nghiệp mới như Yên Quang, Bình Phú... Những công trình này không chỉ cải thiện kết nối liên vùng, mà còn mở ra không gian phát triển đô thị mới, tạo đà cho những bứt phá về kinh tế – xã hội.

Phường Hòa Bình được quy hoạch vùng lõi phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ dọc sông Đà.

Sông Đà – biểu tượng của sức sống – là trục cảnh quan chiến lược và cũng là nguồn động lực lớn thúc đẩy phát triển đô thị Hòa Bình. Trên đôi bờ dòng sông lịch sử ấy, một đô thị xanh, thông minh, bền vững đang từng ngày hình thành. Hòa Bình đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ các phường tiền thân đã tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường vai trò người đứng đầu, giữ gìn kỷ cương. Đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đều đạt và vượt 100%.

Tháng 6/2025, theo Nghị quyết 1676/NQ-UBTVQH15, bảy phường gồm Phương Lâm, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Trung Minh, Tân Thịnh, Hữu Nghị và Thịnh Lang được sáp nhập thành phường Hòa Bình. Phường mới hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành đô thị du lịch, dịch vụ – công nghiệp hiện đại, bền vững và đáng sống.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ phường Hòa Bình được kiện toàn theo Quyết định số 1567-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, với tổng số 157 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 22 đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở và 94 chi bộ trực thuộc), với trên 6.000 đảng viên, quản lý địa bàn rộng hơn 39 km2, dân số trên 78.000 người. Đây là bước ngoặt mang tính chiến lược, phù hợp với xu thế tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa quản trị đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong điều hành, phục vụ Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Hòa Bình xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng phường trở thành khu đô thị trung tâm của thành phố Hòa Bình – một đô thị hiện đại, xanh – sạch – đẹp, văn minh, đáng sống và phát triển bền vững. Phường thống nhất cao một số chỉ tiêu cụ thể: thu ngân sách tăng bình quân 15%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.701 tỷ đồng; số doanh nghiệp đạt 1.734; mỗi năm chuyển đổi ít nhất 40 hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Trên cơ sở tiềm năng vượt trội – là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế – xã hội của tỉnh, có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, nằm trong không gian quy hoạch hồ Hòa Bình – phường sẽ triển khai 5 nhóm giải pháp chiến lược: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tái cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – thương mại – du lịch – công nghiệp xanh; phát triển tuyến phố chuyên doanh, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, du lịch lịch sử – văn hóa – sinh thái; thu hút đầu tư hạ tầng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, công dân số, triển khai đô thị thông minh trên các lĩnh vực: giao thông, môi trường, chiếu sáng, quản lý rác thải, tiếp nhận phản ánh hiện trường. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, kết nối với các khu đô thị mới; mở rộng không gian đô thị về phía bờ trái sông Đà; phát triển các dự án nhà ở chất lượng cao, nâng cấp cảnh quan và không gian công cộng. Giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống nhân dân; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại; phát triển con người toàn diện, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống – tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Với khí hậu trong lành, cảnh quan tươi đẹp, trình độ dân trí cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng tinh thần đoàn kết và đồng thuận xã hội, phường Hòa Bình có đủ điều kiện và nội lực để bứt phá, trở thành hạt nhân đô thị – dịch vụ – công nghiệp, đóng vai trò dẫn dắt vùng kinh tế động lực phía Tây Bắc.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc phường Hòa Bình kiên định phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm; Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số; Phát triển kinh tế đô thị bền vững; Xây dựng phường Hòa Bình giàu đẹp, văn minh”, quyết tâm đưa địa phương trở thành nơi hội tụ văn hóa, sáng tạo – một hình mẫu đô thị ven sông hiện đại, có bản sắc, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sống, làm việc và tận hưởng của người dân.

Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình