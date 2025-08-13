Xây dựng sản phẩm OCOP dựa trên thế mạnh doanh nghiệp

Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phát huy lợi thế sẵn có để xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, mang giá trị kinh tế cao, không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng mới diễn ra, UBND tỉnh đã lựa chọn sản phẩm Đông trùng hạ thảo Tam Đảo - sản phẩm OCOP tiêu biểu làm quà tặng gửi đến ông Gary Tseng, Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng cùng đoàn công tác. Đây không chỉ là niềm tự hào của HTX Nấm Tam Đảo mà còn là minh chứng rõ nét cho chất lượng, uy tín của sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung.

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm - điều kiện lý tưởng để nuôi trồng các loại nấm dược liệu quý, đặc biệt là đông trùng hạ thảo, HTX Nấm Tam Đảo (xã Tam Đảo) đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, kết hợp phương pháp nuôi cấy truyền thống nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giữ nguyên hàm lượng dược chất quý.

HTX Nấm Tam Đảo có 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó Đông trùng hạ thảo Tam Đảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao

Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc HTX, cho biết: Để đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng, HTX liên kết với các hộ dân tại Phú Thọ và Lào Cai trồng hơn 100 ha dâu nuôi tằm, chuyển giao kỹ thuật, cung cấp giống và vật tư đầu vào. Từ đó chủ động được nguồn nhộng tằm - nguyên liệu chính để nuôi cấy đông trùng hạ thảo. HTX nghiên cứu, chế biến sâu nhiều dòng sản phẩm như: Bánh, nước, sữa, viên bổ thận từ đông trùng hạ thảo... với quy trình sản xuất khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hiện nay, HTX Nấm Tam Đảo có 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó Đông trùng hạ thảo Tam Đảo đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Thương hiệu này được bảo hộ và công nhận là sản phẩm quà tặng du lịch tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc (trước đây). Năm 2025, HTX dự kiến cho ra mắt 4 sản phẩm mới, trong đó có 2 sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu cấp tỉnh. Các sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng, độ an toàn và giá trị dinh dưỡng.

Với những đóng góp nổi bật, từ năm 2011 đến nay, HTX Nấm Tam Đảo nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng danh giá. Gần đây nhất, HTX được Liên minh HTX Việt Nam vinh danh là một trong 100 HTX tiêu biểu toàn quốc với giải thưởng “Ngôi sao Hợp tác xã năm 2025”.

Không chỉ HTX Nấm Tam Đảo, Công ty cổ phần Kim Bôi cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển sản phẩm OCOP. Tháng 1/2025, hai sản phẩm măng chua thái sẵn và măng nứa khô nấu ngay của công ty được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao cấp Quốc gia. Hiện các sản phẩm chế biến từ măng của công ty đã có mặt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Đức, Anh... và được phân phối tại nhiều hệ thống siêu thị lớn trong nước như Lotte, AEON, Winmart... Tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu dồi dào từ tỉnh Hòa Bình (trước đây), nơi nổi tiếng với đặc sản măng nứa, công ty đã đầu tư nghiên cứu, sản xuất theo quy trình khép kín đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Sản phẩm được chế biến từ những búp măng nứa tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ trọn hương vị truyền thống.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 593 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó 5 sản phẩm đạt 5 sao. Những năm qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm ở Phú Thọ đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân... Các sản phẩm không chỉ gắn với vùng nguyên liệu lớn mà còn hình thành chuỗi giá trị bền vững. Nhiều đơn vị đã đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh trực tuyến như Postmart.vn, Voso.vn, Shopee, Lazada, TikTok..., góp phần khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh phát triển làng nghề nông thôn gắn với thế mạnh địa phương; kết nối sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP với các hoạt động du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, chứng nhận các sản phẩm theo các tiêu chuẩn sản xuất an toàn (VietGAP, GlobalGAP...), áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu đầu tư hệ thống nhận diện bảo hộ thương hiệu sản phẩm nhằm cải thiện, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm OCOP. Qua đó, đưa sản phẩm OCOP Phú Thọ ngày càng vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản quốc gia.

Văn Cường