Xin đừng “lạc lối” trên không gian mạng

Thời đại công nghệ số đã biến internet trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, không gian mạng (KGM) cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người dùng thiếu hiểu biết pháp luật, buông lỏng trách nhiệm với chính hành vi của mình. Các vụ việc xảy ra thời gian qua là minh chứng rõ ràng cho thực tế này.

Thời gian qua, những giá trị tích cực, chuẩn mực văn hóa trên không gian mạng được đại bộ phận người dân lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh

Không gian mạng không còn là “ảo”

Ngày 29/7/2025, Công an xã Lạc Thủy phát hiện tài khoản Facebook mang tên Đinh Thị N.M đăng tải tin bài kèm hình ảnh xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời chủ tài khoản đến làm việc.

Tại đây, Đinh Thị N.M thừa nhận hành vi vi phạm. Người này cho biết do thiếu hiểu biết pháp luật và bức xúc cá nhân nên đã đăng tải thông tin sai sự thật. Căn cứ Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022), Công an xã đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm và đăng công khai lời xin lỗi lực lượng CSGT.

Lực lượng Công an xã Toàn Thắng tuyên truyền, phổ biến các quy định về an ninh mạng đến người dân ở cơ sở

Tương tự, ngày 24/8/2025, Công an xã Lạc Sơn làm việc với Bùi L.T, trú tại xã Nhân Nghĩa, sau khi người này đăng tải bài viết sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công an xã. Thông tin sai lệch nhanh chóng lan truyền, gây dư luận bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh công an cơ sở. Tại buổi làm việc, Bùi L.T đã thừa nhận do bức xúc cá nhân và thiếu kiểm chứng nên đăng tải sai sự thật và tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đăng lời xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em học sinh đã được giảng dạy về việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh

Không chỉ dừng lại ở những hành vi bộc phát của cá nhân, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn, liên quan đến việc chia sẻ các nội dung xuyên tạc, chống phá. Như ngày 6/8/2025, Công an xã Tiên Lữ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với 2 trường hợp là ông Khương V.S (SN 1971) và Khương Đ.T (SN 1994). Hai người này đã đăng tải, chia sẻ nhiều video, thông tin sai sự thật, xúc phạm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi, cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm và không tái phạm.

Không chỉ lực lượng Công an mà các cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực cho các em học sinh vùng sâu, vùng khó khăn khi tham gia không gian mạng

Những vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của “tin giả”, đồng thời khẳng định KGM không còn là “ảo” mà đã trở thành môi trường sống thực, nơi mỗi hành vi đều có thể tác động sâu rộng đến xã hội và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Trách nhiệm mỗi cá nhân khi tham gia KGM

Luật An ninh mạng đã quy định rõ 20 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trên KGM. Trong đó có nhiều hành vi trước đây chỉ cấm ngoài đời nay cũng áp dụng trong môi trường trực tuyến.

Cán bộ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh làm việc với đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Đảm bảo an ninh mạng là lĩnh vực khó khăn và phức tạp. Từ đầu năm đến 30/6/2025, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tôi phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, khởi tố 17 vụ với 27 đối tượng, chủ yếu liên quan các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, sử dụng công nghệ cao để phạm tội.

Ngoài ra, đã xử phạt hành chính 11 trường hợp vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước...

Sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp từ 1/7 đến 15/9/2025, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục phát hiện xử lý 4 vụ. Trong đó có 2 chuyên án, khởi tố 11 bị can về các tội danh như lừa đảo, tổ chức đánh bạc, kinh doanh trái phép...

Cũng trong thời gian này, đã xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, thu nộp 11 triệu đồng; phối hợp các đơn vị liên quan xử phạt thêm 3 vụ với số tiền 84 triệu đồng. Đáng chú ý, lực lượng đã phối hợp giải cứu thành công một vụ bắt cóc online và ngăn chặn một vụ lừa đảo hơn 300 triệu đồng.

Công an xã Lạc Sơn làm việc với Bùi L.T. sau khi tiếp nhận thông tin về việc người này đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Những con số trên cho thấy mức độ phức tạp của các hành vi vi phạm an ninh mạng, đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia môi trường trực tuyến.

Không chỉ xử lý vi phạm, từ đầu năm 2025 đến nay lực lượng chức năng còn chú trọng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về An ninh mạng đến người dân tại cơ sở.

Nổi bật là ngày 10/9/2025 vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối hơn 100 Key Opinion Leaders (KOLs) và quản trị viên các trang MXH lớn. Tại đây, lãnh đạo các ngành chức năng định hướng trách nhiệm của KOL trong lan tỏa thông tin chính thống, đồng thời cảnh báo nguy cơ, thủ đoạn tội phạm công nghệ cao và giải pháp ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc.

Đại tá Lâm Văn Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: KGM mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, mỗi cá nhân phải kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tôn trọng pháp luật và chuẩn mực văn hóa, cần đăng tải nội dung tuân thủ pháp luật, lan tỏa giá trị tích cực. Góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

Mỗi hành động, lời nói, chia sẻ trên mạng xã hội điều có sức lan tỏa và hệ lụy do vậy, mỗi công dân phải tự trang bị biến thức, pháp luật, tránh bị cuốn theo cảm xúc hay thông tin sai sự thật

Không thể phủ nhận lợi ích của internet đối với phát triển xã hội, từ kinh tế, giáo dục, y tế đến văn hóa, giải trí. Nhưng chính mỗi người khi tham gia KGM cần hiểu rõ đây không phải “thế giới ảo” để buông lời vô trách nhiệm.

Mỗi hành động, lời nói, chia sẻ đều có sức lan tỏa và hệ lụy. Để không “lạc lối” trên KGM, mỗi công dân phải tự trang bị kiến thức pháp luật, biết chọn lọc nguồn tin chính thống, tránh bị cuốn theo cảm xúc hay thông tin sai sự thật. Có như vậy, chúng ta mới miễn nhiễm với những “virus độc” trên mạng, giữ được bản lĩnh và cùng nhau xây dựng một môi trường số lành mạnh, an toàn.

Mạnh Hùng