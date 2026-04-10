Xu hướng tiêu dùng xanh: Nắm bắt cơ hội để phát triển bền vững

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu ngày càng đặt ra nhiều thách thức, xu hướng tiêu dùng xanh đang dần trở thành lựa chọn phổ biến. Người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến giá cả hay mẫu mã, mà chú trọng hơn đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và mức độ thân thiện với môi trường. Sự thay đổi này đang tạo ra áp lực, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, đơn vị điều chỉnh phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững hơn.

Tại Phú Thọ, xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng rõ nét, gắn với sự chuyển dịch trong sản xuất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đẩy mạnh phát triển theo hướng an toàn, hữu cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ và liên kết chuỗi giá trị. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững đạt khoảng 70%. Toàn tỉnh có 3,79 nghìn ha cây trồng được chứng nhận VietGAP, gần 1,9 nghìn ha được chứng nhận RA (chứng nhân nông nghiệp bền vững). Đây là nguồn cung quan trọng cho thị trường sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường.

Công ty Cổ phần thực phẩm DB Food kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu và quy trình sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện môi trường.

Trong lĩnh vực công nghiệp, quá trình chuyển đổi xanh cũng từng bước được triển khai. Hiện có khoảng 10% doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, công nghệ carbon thấp; tỷ lệ chất thải công nghiệp được tái sử dụng, tái chế đạt khoảng 50%. Dù chưa lớn nhưng con số này cho thấy nhận thức và hành động của doanh nghiệp đang có sự chuyển biến theo hướng tích cực.

Sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng cũng đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động chuyển hướng theo tiêu chí “xanh”, từ lựa chọn nguyên liệu, đổi mới công nghệ đến xây dựng thương hiệu gắn với trách nhiệm xã hội. Việc đặt yếu tố sức khỏe người tiêu dùng vào trọng tâm giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, từng bước mở rộng thị trường.

Công ty Cổ phần thực phẩm DB Food (phường Xuân Hòa) hiện cung ứng ra thị trường khoảng 30.000 - 35.000 sản phẩm mỗi tháng với các dòng sữa hạt gạo lứt hữu cơ và trà gạo lứt. Doanh nghiệp xây dựng quy trình sản xuất khép kín theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến chế biến, đóng gói, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 22000:2018.

Bà Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Người tiêu dùng hiện nay quan tâm nhiều hơn đến yếu tố an toàn và nguồn gốc sản phẩm, vì vậy doanh nghiệp lựa chọn nguyên liệu từ gạo hữu cơ, kết hợp các loại hạt đạt chuẩn VietGAP và dược liệu bản địa như trà hoa vàng, đông trùng hạ thảo. Toàn bộ sản phẩm đều không sử dụng chất bảo quản, quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng tự nhiên. Việc phát triển sản phẩm xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn là hướng đi lâu dài để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng, công bố tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến. Nhiều cơ sở sản xuất từng bước hình thành mô hình sản xuất bền vững thông qua thực hành sản xuất sạch hơn, giảm phát thải, tận dụng và tái sử dụng nguyên liệu, hướng tới các sản phẩm có thể quay vòng, thân thiện môi trường.

Ở khâu phân phối, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng tích cực tham gia thúc đẩy tiêu dùng xanh thông qua việc sử dụng túi phân hủy sinh học, hạn chế túi nilon, đồng thời ưu tiên đưa các sản phẩm có dán nhãn sinh thái đến tay người tiêu dùng. Các chương trình, chiến dịch tiêu dùng xanh được triển khai, góp phần lan tỏa lối sống bền vững trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, tiêu dùng xanh và sản xuất xanh có mối quan hệ tương hỗ. Khi người tiêu dùng thay đổi thói quen lựa chọn, doanh nghiệp buộc phải thích ứng để đáp ứng yêu cầu thị trường. Ngược lại, sự gia tăng của các sản phẩm xanh sẽ góp phần định hình hành vi tiêu dùng theo hướng bền vững hơn.

Việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất và tiêu dùng xanh đã trở thành hướng đi tất yếu. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của doanh nghiệp, cơ quan quản lý và mỗi người dân, nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển hài hòa với môi trường.

Nguyễn Huế