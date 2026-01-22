Xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

{title}
{publish}
{head}
Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm. Năm 2025, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 1.525 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2,6 tỷ đồng; tạm giữ 4 phương tiện thủy các loại. So với năm 2024, số vụ vi phạm tăng 291 trường hợp, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường thủy.
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và tai nạn đường thủy. Trong đó, phổ biến là phương tiện chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực nhưng vẫn tham gia hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện neo đậu không đúng quy định, xếp dỡ hàng hóa tại các vị trí chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa; lấn chiếm luồng chạy tàu, thuyền... ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho chủ phương tiện.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm trong lĩnh vực đường thủy, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện, thuyền viên và người dân. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, thúc đẩy hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn.
Lệ Oanh
baophutho.vn Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm...
baophutho.vn Khi bức tranh giao thông tại khu vực trường học trở thành mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh, nhà trường và lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ...
Tối 22/1, Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong 200 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự...
baophutho.vn Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường thu hồi 16 quả đạn cối các loại tại khu vực dưới chân cầu Hòa Bình.
baophutho.vn Giữa những ngày cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin và kỳ vọng vào Đảng vào tương lai phát triển của...
baophutho.vn Trong nhịp sống yên bình của các thôn, xóm trên địa bàn xã Mường Động hôm nay, dấu ấn của lực lượng công an xã ngày càng hiện rõ. Không chỉ là...