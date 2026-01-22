Quốc phòng - An ninh
Xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm. Năm 2025, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 1.525 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 2,6 tỷ đồng; tạm giữ 4 phương tiện thủy các loại. So với năm 2024, số vụ vi phạm tăng 291 trường hợp, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế.

Xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường thủy.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu vào những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và tai nạn đường thủy. Trong đó, phổ biến là phương tiện chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực nhưng vẫn tham gia hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện neo đậu không đúng quy định, xếp dỡ hàng hóa tại các vị trí chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa; lấn chiếm luồng chạy tàu, thuyền... ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Xử lý trên 1.500 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho chủ phương tiện.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm trong lĩnh vực đường thủy, các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện, thuyền viên và người dân. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, thúc đẩy hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh phát triển an toàn.

