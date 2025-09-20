Xuân Thiện Phú Thọ hòa đáng tiếc trên sân của Đồng Tháp

Ngày 20/9, câu lạc bộ Xuân Thiện Phú Thọ bước vào trận đấu ra quân ở Vòng 1, Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 với chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp. Các học trò của HLV Lê Quốc Vượng đã có một trận đấu tốt nhưng lại đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ một cách khá đáng tiếc.

Chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh được đánh giá là thử thách không hề dễ dàng trong ngày ra quân cho CLB Xuân Thiện Phú Thọ. Đội bóng Đất Tổ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Lê Quốc Vượng mới chỉ có vài ngày chuẩn bị với đầy đủ lực lượng cho trận đấu này. Trong khi đó, Đồng Tháp là một đội bóng đã có sự ăn ý khi đã bước sang mùa thứ hai dưới sự chỉ đạo của cựu danh thủ Phan Thanh Bình.

Lối chơi pressing hiệu quả trong hiệp 1 giúp cho các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ gây khó khăn cho chủ nhà Đồng Tháp. (Ảnh: Hoàng Sang)

Ở trận này, HLV Lê Quốc Vượng đưa ra đội hình có rất nhiều thay đổi so với những gì được ban huấn luyện cũ sử dụng trong trận gặp Ninh Bình ở Cúp Quốc gia cuối tuần trước. Trong đó, đáng chú ý là việc cầu thủ đã ghi 2 bàn vào lưới Ninh Bình là Nguyễn Trọng Bảo ngồi dự bị. Ở vị trí của Trọng Bảo, ngoại binh Yago Ramos được ra sân ngay từ đầu. Cùng với đó là sự xuất hiện của một số cầu thủ mới được bổ sung như Hà Châu Phi, Đoàn Ngọc Đức, Hoàng Minh Tuấn hay cầu thủ dày dặn kinh nghiệm Lâm Anh Quang... Chỉ có 3 cái tên từng xuất phát trong trận gặp Ninh Bình được ra sân từ đầu là thủ môn Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Thế Hiếu và Nguyễn Văn Việt.

Trong khi đó, bên phía Đồng Tháp, HLV Phan Thanh Bình không sử dụng ngoại binh John Cley ngay từ đầu. Mùa giải năm nay, đội bóng xứ Bưng Biền cũng bổ sung thêm khá nhiều cầu thủ mới và được kỳ vọng sẽ thi đấu tốt ở giải hạng Nhất Quốc gia.

Cú dứt điểm nhẹ nhàng của đội trưởng Hoàng Minh Tuấn giúp Phú Thọ mở tỷ số ở phút thứ 20. (Ảnh: Hoàng Sang)

Bước vào trận đấu, ngay từ những phút đầu tiên, các học trò của HLV Lê Quốc Vượng liên tục gây áp lực bằng phương án pressing tầm cao, điều này đã khiến cho Đồng Tháp bị bất ngờ. Và thế cân bằng của trận đấu đã bị các cầu thủ Phú Thọ phá vỡ ngay từ phút thứ 20, từ tình huống đoạt bóng bên phần sân nhà, số 68 Nguyễn Hiền Lương có pha bứt tốc rất nhanh sang phần sân của Đồng Tháp trước khi có đường chọc khe đầy tinh tế cho đội trưởng Hoàng Minh Tuấn thoát xuống phá bẫy việt vị, bình tĩnh dứt điểm chính xác, hạ gục thủ môn Nhật Trường để mang về bàn mở tỷ số cho Xuân Thiện Phú Thọ.

Bàn thắng của Hoàng Minh Tuấn cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử CLB Xuân Thiện Phú Thọ ở Giải hạng Nhất Quốc gia. (Ảnh: Hoàng Sang)

Những phút tiếp theo của hiệp 1, các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ vẫn chủ động gây áp lực mỗi khi đối phương có bóng. Điều này buộc HLV Phan Thanh Bình phải có sự thay đổi ngay ở phút thứ 23 khi đưa ngoại binh John Cley vào thay vị trí của Trần Thành. Thay đổi này đã giúp cho Đồng Tháp chơi tốt hơn khi cũng tạo ra được một số cơ hội về phía khung thành của thủ môn Anh Tuấn, nhưng những cú dứt điểm của đội chủ nhà chưa tỏ ra hiệu quả.

Bước sang hiệp 2, Xuân Thiện Phú Thọ giảm nhịp độ trận đấu và chủ động chơi chắc, nhưng vẫn có nhiều pha tấn công nguy hiểm và làm chủ thế trận khá tốt trước Đồng Tháp. HLV Quốc Vượng có 2 sự thay đổi đáng chú ý ở phút thứ 56 khi đưa ngoại binh Yago Ramos và đội trưởng Minh Tuấn rời sân để thay vào đó là cầu thủ xuất thân từ chính lò đào tạo Đồng Tháp Dương Vũ Linh và tiền đạo quê Phú Thọ Trần Khánh Hưng.

Thi đấu thiếu người từ phút thứ 65, nhưng Xuân Thiện Phú Thọ vẫn phòng ngự khá chủ động trước đội chủ nhà và tạo ra được một số pha phản công nguy hiểm. (Ảnh: Hoàng Sang)

Tuy nhiên, khi Phú Thọ đang có thế trận tốt thì bước ngoặt của trận đấu lại đến ở phút thứ 65. Chỉ trong chưa tới 2 phút, số 88 của Phú Thọ là Đặng Ngọc Đức có liên tiếp 2 pha phạm lỗi khá non kinh nghiệm và bị truất quyền thi đấu do nhận 2 thẻ vàng. Sai lầm này buộc HLV Quốc Vượng không thể tiếp tục thực hiện những dự định chiến thuật như ban đầu mà phải chuyển sang lối đá phòng ngự chủ động để bảo vệ thành quả.

Thực tế là trong quãng hơn 20 phút từ khi phải chơi thiếu người, hệ thống phòng ngự Phú Thọ vẫn thi đấu rất tốt và đầy nỗ lực, họ chủ động cướp bóng ngay từ giữa sân và không cho Đồng Tháp có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm. Cùng với đó, thủ môn Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng sau những gì làm được ở trận gặp Ninh Bình. Trước Đồng Tháp, anh cũng có nhiều pha cản xuất thần, ra vào hợp lý trong các tình huống và tỏ ra rất chắc chắn trước khung gỗ.

Tuy nhiên, khi mà chiến thắng đã đến rất gần với Xuân Thiện Phú Thọ thì ở phút bù giờ 90+2, từ một quả đá phạt ở giữa sân, các cầu thủ Đồng Tháp tạo ra một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, ngoại binh John Cley đã chớp thời cơ dứt điểm rất nhanh và hạ gục được Anh Tuấn, mang về bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Dù đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối. Nhưng lối chơi và tinh thần của CLB Xuân Thiện Phú Thọ ở trận ra quân là rất tích cực. (Ảnh: Hoàng Sang)

Với 1 điểm có được trong ngày ra quân, tuy có phần tiếc nuối khi đã dẫn trước trong phần lớn thời gian nhưng đây vẫn là kết quả chấp nhận được, đặc biệt là khi thầy trò HLV Lê Quốc Vượng đã cho thấy những điểm sáng trong lối chơi và tinh thần thi đấu. Ở vòng 2, CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẽ trở về sân nhà Việt Trì để tiếp đón CLB Thanh niên TPHCM vào lúc 18h, ngày 26/9.

Huy Trần