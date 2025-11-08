Xuân Thiện Phú Thọ hòa trên sân của Bắc Ninh trong ngày gặp Hà Đức Chinh

Chiều 8/11, tại Sân vận động Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, CLB Xuân Thiện Phú Thọ đã bước vào trận đấu ở vòng 7, Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia 2025-2026, làm khách của CLB Bắc Ninh. Đây là trận đấu ở vòng đấu cuối cùng trong năm 2025 của đội trước khi giải tạm nghỉ khoảng 2 tháng để phục vụ cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á.

Đây là một trận đấu đáng chú ý khi Bắc Ninh là một trong số những ứng viên lên hạng ở mùa giải năm nay với sự đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, trong đội hình của Bắc Ninh có cầu thủ quê Phú Thọ nổi tiếng là Hà Đức Chinh. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Đức Chinh gặp đội bóng quê hương trong một trận đấu chính thức.

Đức Chinh mới khoác áo CLB Bắc Ninh từ đầu mùa giải năm nay. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 trưởng thành từ các lứa trẻ của bóng đá Phú Thọ và lò đào tạo PVF. Anh từng có nhiều thành tích trong sự nghiệp như Vô địch AFF Cup 2018, giành HCV SEA Games 30 kèm danh hiệu vua phá lưới, giành Á quân U23 châu Á 2018. Tiền đạo quê ở xã Xuân Đài vẫn được coi là cầu thủ người Phú Thọ thành công nhất từ trước tới nay và được nhiều người dân ở quê nhà yêu mến.

Hà Đức Chinh có một trận đấu cảm xúc khi lần đầu tiên gặp đội bóng quê hương trong sự nghiệp.

Bước vào trận đấu này, CLB Xuân Thiện Phú Thọ gặp một chút bất lợi trong đội hình khi thủ môn Nguyễn Anh Tuấn bị chấn thương ngón tay và không thể ra sân, thay vào đó là sự xuất hiện lần đầu tiên của thủ thành Huỳnh Văn Huyền.

Trong suốt hiệp 1, thế trận khá cân bằng, CLB Xuân Thiện Phú Thọ gây bất ngờ khi tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Phú Thọ gây bất ngờ khi có hiệp đấu đầu tiên không hề lép vế trước đội hình giàu kinh nghiệm của Bắc Ninh.

Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Paulo Foiani với mong muốn có được chiến thắng trên sân nhà đã nỗ lực tổ chức nhiều hơn các tình huống tấn công. May mắn đến với đội chủ nhà khi bóng chạm tay một cầu thủ Phú Thọ trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Phan Văn Hiếu của Bắc Ninh mở tỷ số của trận đấu.

Nhưng chỉ sau đó ít phút, trong một pha phản công của Phú Thọ, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của Bắc Ninh phá bóng trúng chân của tiền đạo Yago Ramos và làm bóng đi vào lưới, tỷ số được cân bằng cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ người Brazil sau 7 vòng, giúp anh lọt vào nhóm những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tới thời điểm này của giải.

Tình huống dẫn tới bàn thắng của Yago Ramos.

Trong những phút còn lại, các học trò của HLV Lê Quốc Vượng đã thi đấu cực kỳ nỗ lực và lăn xả, một số cầu thủ đã gặp chấn thương và phải rời sân. Sự kiên cường cùng những pha cản phá xuất sắc của thủ thành Văn Huyền giúp Phú Thọ ngăn chặn mọi cơ hội của Bắc Ninh để mang về 1 điểm quý giá từ sân khách.

Tỷ số hòa là kết quả hợp lý với màn trình diễn của cả 2 đội.

Sau trận đấu này, CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẽ có 2 tháng nghỉ để HLV Lê Quốc Vượng có thể chuẩn bị thêm về chiến thuật và nhân sự cho đội bóng, nhất là khi các đội sẽ được đăng ký bổ sung cầu thủ kể từ vòng đấu thứ 8.

Với 6 điểm có được sau 7 trận, CLB Xuân Thiện Phú Thọ tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và sẽ cần nỗ lực hơn trong giai đoạn tiếp theo vào năm 2026 để có thể hướng tới những mục tiêu cao như kỳ vọng.

Huy Trần