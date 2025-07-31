Xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản

Phú Thọ có tiềm năng với nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản, tuy nhiên còn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ. Do đó, việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại kết hợp với thương mại điện tử (TMĐT) là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Đưa nông sản “lên sàn” thương mại điện tử

Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong tại xã Cao Phong cùng với kênh bán hàng truyền thống đã phát triển kênh TMĐT nhằm tăng doanh số bán hàng. Bà Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: Có thời điểm, đơn vị chốt bán được 3 tấn cam/ngày nhờ livestream. Ngoài ra, trang Facebook với hơn 1.000 người theo dõi giúp hợp tác xã giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng.

Sản phẩm trà cam của Hợp tác xã 3T được người tiêu dùng đón nhận.

Bên cạnh đó, Hợp tác xã 3T đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết bền vững với người tiêu dùng thông qua các chương trình giáo dục, buổi trải nghiệm thực tế truyền thông về lợi ích của sản phẩm nông nghiệp bền vững; phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo như cửa hàng nông sản sạch, trang trại tham quan và học tập, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy tiêu dùng xanh...

Thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu đã có sự đổi mới, kết hợp xúc tiến truyền thống và xúc tiến thương mại hiện đại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển TMĐT. Theo đó, tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại xúc tiến đầu tư và kết nối tiêu thụ nông sản với nhiều đơn vị trong và ngoài nước nhằm quảng bá nông sản, tìm kiếm bạn hàng, kết nối đầu tư ra thị trường nước ngoài. Chủ động kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài để hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh gặp gỡ mở rộng thị trường xuất khẩu như: Tổ chức làm việc với Công ty Minegen Nhật Bản về xúc tiến sản xuất, chế biến, xuất khẩu măng sấy khô; Công ty TOMAS TRADE CO LTD của tỉnh Incheon, Hàn Quốc để xuất khẩu sản phẩm mía ăn tươi sang thị trường Hàn Quốc; ký thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP nông nghiệp hữu cơ FUSA với các hợp tác xã để xuất khẩu nhãn Sơn Thủy, bưởi Tân Lạc sang thị trường Châu Âu (EU).

Phát triển nhanh TMĐT nhằm tận dụng những cơ hội, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển thương mại, từ năm 2021- 2025, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ cũ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Sàn giao dịch TMĐT. Bên cạnh đó, tỉnh đã phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT quốc gia, tạo điều kiện cho các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Nâng cao chất lượng xúc tiến thương mại

Đến nay, toàn tỉnh đã có 594 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn TMĐT lớn như Postmart.vn, Voso.vn, Shopee, Tiki và Sendo. Trong đó, nhiều sản phẩm đã có lượt tiêu thụ ổn định như: bưởi Tam Dương, rau hữu cơ Tam Đảo, mật ong rừng Lập Thạch, dưa chuột sạch Vĩnh Tường; cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, sản phẩm chế biến từ măng nứa, thổ cẩm dân tộc; thịt chua Thanh Sơn, chè Đinh cao cấp Hoài Trung, bưởi Đoan Hùng, mỳ gạo Hùng Lô, gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung... Các hợp tác xã và doanh nghiệp từng bước làm chủ kỹ năng giới thiệu sản phẩm qua nền tảng số, nâng cao hiệu quả truyền thông và gia tăng giá trị sản phẩm, không phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái truyền thống.

Sản phẩm cao xạ đen, cao cà gai leo của Hợp tác xã Tuyết Nhi (xã Cao Dương) đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao được đánh giá là sản phẩm chăm sóc sức khoẻ.

Tuy nhiên, qua đánh giá, lĩnh vực xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa có sự phối hợp, gắn kết giữa xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Nhiều doanh nghiệp còn thụ động, chưa quan tâm tới hoạt động xúc tiến thương mại, khả năng tiếp thị trường hạn chế, mới chỉ phát triển chiều rộng. Hiện nay, chuỗi liên kết còn chưa chặt chẽ với các nhà phân phối bán lẻ lớn; chưa có tổ chức, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp về phân tích, dự báo thị trường, khuyến nghị về sản lượng và giá bán. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Công tác tuyên truyền, phổ biến việc đáp ứng các tiêu chuẩn đặc điểm khi đưa sản phẩm nông sản lên sàn TMĐT; ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số; cách thức tham gia và hình thức thanh toán trên nền tảng thương mại điện tử chưa được triển khai thường xuyên...

Sản phẩm măng của Công ty cổ phần Kim Bôi được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, thời gian tới, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, tín dụng, thuế, đất đai... Thu hút đầu tư vào các cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản, nhằm nâng cao giá trị, đảm bảo chất lượng, mẫu mã sản phẩm, giảm chi phí. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong công tác quảng bá, xây dựng hình ảnh sản phẩm, cách thức chăm sóc khách hàng và các kỹ năng bán hàng qua các sàn TMĐT; gán nhãn sản phẩm của các hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn TMĐT để đảm bảo uy tín, thương hiệu nông sản của tỉnh.

Duy trì, cập nhật Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Phú Thọ nhằm hỗ trợ quảng bá và phân phối các sản phẩm của tỉnh đến khách hàng trong và ngoài nước. Đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông - lâm - thủy sản qua sàn TMĐT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo tiêu chuẩn đặc điểm sản phẩm khi đưa lên sàn TMĐT.

Đinh Thắng