Xứng danh Cảnh sát Hình sự

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Phòng Cảnh sát Hình sự họp triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong những năm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã trực tiếp điều tra và phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, địa phương, điều tra khám phá án đạt kết quả cao. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án trọng điểm được biểu dương khen thưởng và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 649 vụ phạm pháp hình sự (giảm 367 vụ/36,1% so với cùng kỳ năm 2024). Một số loại tội phạm vẫn xảy ra nhiều như: Cố ý gây thương tích xảy ra 140 vụ; Giết người xảy ra 11 vụ; Trộm cắp tài sản xảy ra 103 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 51 vụ... Đáng chú ý nổi lên tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đông người mang theo hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp; Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trên không gian mạng ngày càng tinh vi hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân; Tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tiếp tục xảy ra ở một số địa bàn.

Điển hình đã điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì (cũ) ngày 22/1/2025; làm rõ, xử lý 19 vụ/19 vụ với 233 đối tượng tội phạm đường phố. Để chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cưỡng đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, tiến hành rà soát, lập danh sách đưa vào diện quản lý nghiệp vụ đối với số đối tượng có tiền án tiền sự, cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn đã xảy ra 20 vụ án hình sự liên quan đến lĩnh vực cầm đồ, tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản; trong đó có 15 vụ liên quan đến tín dụng đen, khởi tố 16 vụ với 20 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; 4 vụ “Cưỡng đoạt tài sản” với 5 bị can. Nhiều vụ việc tín dụng đen có lợi dụng công nghệ cao để hoạt động, vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau rồi kiến thức tin học, ngoại ngữ để đáp ứng nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) phát hiện La Văn Tuấn, có nhiều khả năng cầm đầu một nhóm chuyên thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền của lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS phối hợp Cục C08, A06 bắt quả tang khi Tuấn cùng với Nguyễn Văn Hưởng, sinh năm 1983, trú tại xã Lam Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang (cũ) vừa có hành vi nhận 80.000.000 đồng của 1 đồng chí CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đấu tranh với tội phạm hình sự là sự đấu trí, đấu lý, đòi hỏi mỗi điều tra viên phải có bản lĩnh, khôn khéo, vượt qua mọi khó khăn cám dỗ. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp nắm, phân tích, dự báo tình hình nổi lên về trật tự xã hội, có giải pháp ngăn chặn, đấu tranh triệt xóa, không để đột xuất, bất ngờ, phức tạp tình hình, gây dư luận bức xúc trong Nhân dân. Quyết tâm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội năm sau thấp hơn năm trước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đảm bảo bài bản, thực chất, hiệu quả, tạo thành khâu đột phá trong phòng, chống tội phạm.

Để tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, giữ vững vai trò lá chắn thép trong phòng, chống tội phạm, thời gian tới Phòng Cảnh sát Hình sự chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, kỷ luật phát ngôn, điều lệnh công an Nhân dân, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân, từ đó mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Hà