Xuyên tạc phát ngôn lãnh đạo – thủ đoạn tinh vi nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân

Trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, bình luận xuyên tạc, cắt ghép phát ngôn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Những luận điệu này cho rằng: “Thủ tướng không biết vì sao giá nhà tăng cao mãi”, “Tổng Bí thư không biết tại sao đất của Nhà nước lại thành tư nhân hết rồi”, Thực chất đây là thủ đoạn đánh tráo bản chất sự việc, nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trước hết, cần khẳng định rằng những phát biểu bị cắt ghép, bóp méo vốn là các câu hỏi mang tính chất gợi mở, định hướng trong lãnh đạo, điều hành. Đây là phong cách quản lý quen thuộc, thể hiện tinh thần cầu thị, thẳng thắn, yêu cầu các cơ quan, bộ ngành phải tự soi xét, giải trình, tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Trong nhiều kỳ họp Quốc hội, hội nghị Trung ương, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thường nêu vấn đề bằng những câu hỏi: “Tại sao giá nhà vẫn cao?”, “Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí đất đai?”. Đặt câu hỏi không phải vì không biết, càng không phải vì bất lực, mà để khơi gợi trách nhiệm, huy động trí tuệ tập thể và thúc đẩy toàn hệ thống chính trị cùng hành động. Đây chính là cách thức lãnh đạo dân chủ, khoa học, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh khuyết điểm, khác hẳn với cách mà các thế lực thù địch xuyên tạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về một số nội dung của 4 dự án Luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Đầu tư. Ảnh Báo Nhân Dân

Tiếp đó, những vấn đề xã hội bức xúc như giá nhà đất, quản lý đất đai luôn nằm trong sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, hệ thống pháp luật đã được bổ sung, hoàn thiện liên tục. Tiêu biểu là Luật Đất đai năm 2024, với những đổi mới quan trọng về quy hoạch, đấu giá công khai, minh bạch, chống đầu cơ và tham nhũng; Luật Nhà ở năm 2023, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp; Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, tăng cường kiểm soát giao dịch, bảo đảm thị trường minh bạch. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW (2022) của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã đề ra chủ trương lớn về đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất; Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ tháo gỡ nhiều vướng mắc về cấp giấy chứng nhận, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp giai đoạn 2021–2030, thể hiện rõ sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của nhân dân.

Song song với việc hoàn thiện thể chế, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai – bất động sản được triển khai quyết liệt. Hàng loạt vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã bị đưa ra ánh sáng. Điển hình như vụ án như Tân Việt Phát 2 (Bình Thuận), “khu đất vàng” Bình Dương, sai phạm đất đai ở Long Thành (Đồng Nai) hay vụ Vũ Việt Hùng tại VDB Đắk Lắk – Đắk Nông đều cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và tài chính.Trong đó, nhiều cán bộ, kể cả lãnh đạo cấp cao, đã bị khởi tố, truy tố, xét xử. Những vụ việc này là minh chứng hùng hồn cho quyết tâm chính trị “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng ta trong công cuộc làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đáng lo ngại hơn, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện cái gọi là “chiến tranh thông tin”. Chúng cắt ghép, dựng lại phát ngôn, tạo tin giả bằng công nghệ AI, tung lên mạng xã hội với tốc độ lan truyền nhanh chóng. Chúng đánh vào những vấn đề nhạy cảm như đất đai, nhà ở, tham nhũng – những lĩnh vực người dân quan tâm sâu sắc – để gieo rắc sự hoài nghi, kích động tâm lý bất mãn. Không chỉ dừng ở đó, chúng còn sử dụng mạng lưới tài khoản ảo, fanpage giả mạo, tổ chức chiến dịch truyền thông bẩn nhằm nhân bản tin giả, tạo hiệu ứng đám đông. Đây là thủ đoạn nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm phủ nhận thành quả quản lý, phủ nhận nỗ lực chống tham nhũng, tiến tới làm suy yếu niềm tin của nhân dân, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Theo thống kê từ cơ quan chức năng, riêng trong năm 2024 đã có hơn 20.000 tin giả, tin sai sự thật bị phát hiện, xử lý, trong đó phần lớn liên quan trực tiếp đến việc xuyên tạc chủ trương, chính sách và phát ngôn của lãnh đạo. Con số này cho thấy tính chất có tổ chức, nguy hiểm và tinh vi của hoạt động chống phá.

Thực tế đó càng khẳng định đường lối đúng đắn, kiên định của Đảng ta: luôn lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, đồng thời giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ trong lãnh đạo. Những câu hỏi mà lãnh đạo nêu ra không phải là sự thừa nhận bất lực, mà là sự khẳng định tinh thần lãnh đạo khoa học – nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh khuyết điểm, dám đặt vấn đề để tìm lời giải. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa sự lãnh đạo của Đảng ta và những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Những thông tin sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội về phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ là thủ đoạn bịa đặt có chủ đích, nằm trong âm mưu chống phá lâu dài. Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, tích cực chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa niềm tin và tinh thần đoàn kết. Chỉ có như vậy, chúng ta mới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn huongsenviet.com