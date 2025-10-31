Yên Lập tạo không gian học tập công nghệ cho mọi người dân

Xác định kỹ năng số là “chữ mới” của thời đại 4.0, xã Yên Lập đã và đang triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng đến mục tiêu không để người dân bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số. Việc xã chủ động xây dựng Phòng công nghệ số cộng đồng với các máy tính kết nối internet đã tạo môi trường học tập, trải nghiệm, tiếp cận công nghệ thiết thực cho cán bộ và Nhân dân.

Thực hiện các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, Đảng ủy xã Yên Lập đã chỉ đạo UBND xã ban hành chương trình hành động cụ thể, nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số. Với mục tiêu xuyên suốt là trang bị tri thức, kỹ năng công nghệ cho người dân, từ đó hình thành môi trường học tập số rộng khắp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngay sau chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” với định hướng sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số, công cụ học tập trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng an toàn thông tin và khai thác nguồn tri thức mở trên Internet.

Theo đồng chí Hà Tuấn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lập, điểm nhấn của việc triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” là xã ra mắt phòng công nghệ số cộng đồng với hệ thống máy tính kết nối Internet, tạo không gian để người dân được học tập, trải nghiệm và thực hành kỹ năng số.

Lãnh đạo xã Yên Lập khai trương Phòng công nghệ số cộng đồng

Được cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính xã hướng dẫn cách truy cập cổng dịch vụ công để thực hiện các thủ tục trực tuyến, bà Nguyễn Thị Sinh ở khu Đình Cả phấn khởi cho biết: Tôi đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã làm thủ tục vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm để mở rộng xưởng sản xuất mộc nhưng không biết cách cài đặt và sử dụng hồ sơ trực tuyến. Được cán bộ Trung tâm mời lên Phòng công nghệ hỗ trợ cộng đồng hướng dẫn cách là thủ tục trực tuyến trên máy tính, tôi rất vui. Biết cách truy cập trên điện thoại thông minh và máy tính, tôi sẽ hướng dẫn người nhà và hàng xóm cài đặt và sử dụng các ứng dụng thiết yếu, truy cập cổng dịch vụ công, sử dụng nền tảng số phục vụ đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

Người dân đến Phòng công nghệ số cộng đồng được cán bộ hướng dẫn cách truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến.

Được hợp nhất từ các xã Đồng Thịnh, Đồng Lạc, Hưng Long và thị trấn Yên Lập, xã Yên Lập mới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều. Để phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, xã đã xây dựng kế hoạch hành động với những chỉ tiêu rõ ràng, trong đó đến hết năm 2025 có 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo nền tảng và dịch vụ số phục vụ công việc; 100% học sinh trung học và sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng an toàn khi tham gia môi trường mạng; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng thiết bị thông minh, nền tảng số thiết yếu, biết bảo vệ bản thân trên không gian mạng; 50% người trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức và kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 80% lao động doanh nghiệp, hợp tác xã có kiến thức công nghệ số, ứng dụng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng suất. Đến năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức và học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số...

Cán bộ Sở Dân tộc và Tôn giáo hướng dẫn người dân cách truy cập vào các trang báo mạng an toàn.

Cùng với đó, xã tiếp tục mở rộng các mô hình học tập cộng đồng, tăng cường trang thiết bị, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên làm “hạt nhân số”, hướng dẫn, kèm cặp người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Đặng Văn Luật, người có uy tín khu Minh Cát xã Đồng Lạc cũ cho biết: “Thực hiện chương trình chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”, chúng tôi được tập huấn trang bị kiến thức số, kỹ năng số, kỹ năng an toàn khi tham gia môi trường mạng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn người dân trong khu cách sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu các thông tin...”.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công xã luôn sẵn sàng hướng dẫn khi người dân đến Phòng công nghệ số cộng đồng.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Yên Lập đang chuyển động sâu rộng trong toàn cộng đồng, từ đó xây dựng nền tảng xã hội học tập, hình thành công dân số, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Phú Thọ.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và tinh thần hưởng ứng của nhân dân, Yên Lập đặt quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và kỹ năng công nghệ trong thời gian tới.

Lê Thương