Yên Lập thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển, từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn xã Yên Lập đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Trước hết xã đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được rà soát, công khai; các thủ tục hành chính về đất đai được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận quỹ đất phù hợp để mở rộng sản xuất. Cùng với đó, địa phương tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng nhằm cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các nguồn vốn vay phục vụ đầu tư phát triển.

UBND xã cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hoạt động sản xuất tại cơ sở gỗ ép tư nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn xã tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn xã có 108 doanh nghiệp đang hoạt động; hơn 1.300 hộ sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân đạt 52%. Các doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định về bảo vệ môi trường.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực chế biến, nông nghiệp đã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi số và tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, khoa học - công nghệ.

Đồng chí Phạm Trung Kiên - Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Lập cho biết: Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Cùng với đó, địa phương tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đưa kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Lệ Oanh