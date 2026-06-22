Yên Sơn nhân rộng mô hình sinh kế bền vững

Là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao, xã Yên Sơn đang tập trung triển khai các mô hình sinh kế hiệu quả, tạo cơ sở giảm nghèo bền vững.

Dịp cuối năm 2025, mô hình trồng táo Lương Nha đón hàng chục đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Theo thống kê của UBND xã, diện tích trồng táo tập trung ở khu Vũ và một số khu lân cận với diện tích cho thu hoạch khoảng 30ha. Sản phẩm nông nghiệp này đang trong quá trình xây dựng thương hiệu, được trồng theo quy trình hữu cơ, cho năng suất, chất lượng cao, thị trường tiêu thụ ổn định, giá trị kinh tế mang lại 400 triệu đồng/ha/năm.

Tại khu Đồi, mô hình nuôi hươu sao sinh sản, kết hợp khai thác nhung của gia đình anh Lê Trọng Bình là một trong những cách làm mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nhân rộng. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng khu, Chi hội trưởng Chi hội nông dân cho biết: Chi hội khu Đồi có 40 hội viên nông dân, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Ngoài mô hình nuôi hươu sao, hàng chục hội viên trong chi hội đẩy mạnh phát triển mô hình trồng táo ngọt, diện tích bình quân 4 - 5 sào/hộ hội viên. Đến cuối năm 2025, chi hội không còn hộ hội viên nghèo.

Mô hình nuôi hươu sao sinh sản kết hợp khai thác nhung ở khu Đồi được xã Yên Sơn khuyến khích nhân rộng.

Những năm qua, Hội Nông dân xã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phát triển các mô hình phát triển kinh tế, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, áp dụng tiế bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã. Trên địa bàn xuất hiện hàng chục mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy công tác giảm nghèo của địa phương.

Hiện xã thành lập 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp, trong đó có 2 tổ hội trồng bưởi với 20 thành viên; 2 tổ hội nuôi ong lấy mật với 12 thành viên; 1 tổ hội nuôi bò sinh sản với 4 thành viên; 1 tổ hội trồng táo ngọt với 10 thành viên; 1 tổ hội nuôi lợn nái sinh sản với 4 thành viên. Hội Nông dân đã huy động xây dựng nguồn quỹ hội của 29 chi hội với số tiền hơn 580 triệu đồng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau...

Bên cạnh đó, hội viên nông dân được tiếp cận vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn 200 triệu đồng cho 8 hộ vay vốn; được tạo điều kiện và hỗ trợ tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 29 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức hội. Thời gian tới, hội tăng cường hướng dẫn hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ về nguồn vốn của các chương trình, dự án, hướng dẫn kỹ thuật để phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương; phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với thế mạnh địa phương; trong đó, mô hình trồng táo ngọt nhờ đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ tiêu thụ, được xác định là mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định. Xã phấn đấu xây dựng thành công thương hiệu “Táo Lương Nha” đạt tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời được chứng nhận sản phẩm OCOP. Đối với mô hình nuôi hươu sao sinh sản kết hợp khai thác nhung cũng là hướng đi bền vững, được tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người chăn nuôi nhân rộng, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Bùi Minh