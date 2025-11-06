10 ngôi sao thể thao được phong tước hiệp sĩ

Trước David Beckham, nhiều biểu tượng thể thao của Anh quốc cũng từng được phong tước hiệp sĩ vì các đóng góp chuyên môn lẫn hoạt động từ thiện.

David Beckham (bóng đá, 2025). Tại Lâu đài Windsor ngày 4/11, cựu tiền vệ Man Utd, Real Madrid và tuyển Anh được Nhà vua Vương quốc Anh Charles III phong tước hiệp sĩ, khép lại 15 năm đợi chờ kể từ lần đầu được đề cử.

Bekham khởi nghiệp ở Man Utd, trước khi lần lượt chơi cho Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan và kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở PSG. Anh giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Champions League, một La Liga và một Ligue 1. Ở cấp đội tuyển, Beckham làm thủ quân ĐTQG thời 2000-2006, nhưng không đoạt danh hiệu lớn nào.

Sau khi giải nghệ, Beckham làm đồng sở hữu CLB Inter Miami (Mỹ), Salford (Anh) và đại sứ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF.

Gareth Southgate (bóng đá, 2025). Southgate dẫn dắt tuyển Anh từ tháng 9/2016, ban đầu với vai trò HLV tạm quyền sau khi người tiền nhiệm Sam Allardyce từ chức.

Sau khởi đầu lạc quan, ông được bổ nhiệm chính thức và trở thành HLV thành công nhất lịch sử tuyển Anh nếu xét thành tích ở các giải đấu lớn. Dưới thời nhà cầm quân sinh năm 1970, “Tam sư” vào bán kết World Cup 2018, rồi về nhì ở Euro 2020, 2024. Sau giải gần nhất, Southgate đã từ chức.

Billy Boston (bóng bầu dục, 2025). Cựu VĐV sinh năm 1934 trở thành cầu thủ bóng bầu dục đầu tiên được vinh danh bằng danh hiệu cao quý từ Hoàng gia Anh.Boston có sự nghiệp vang dội, ghi 478 tries trong 488 trận cho Wigan - kỷ lục CLB, vô địch Challenge Cup 1965 và thi đấu 31 trận cho tuyển Anh. Boston là biểu tượng của Rugby League ở Anh và là nhân vật mở đường cho các VĐV da màu trong làng thể thao nước này.

Jason Kenny (đua xe đạp lòng chảo - track cycling, 2022). VĐV sinh năm 1988 được vinh danh sau khi trở thành VĐV Olympic thành công nhất của Vương quốc Anh với 9 huy chương, trong đó có 7 HC vàng. Sau khi giải nghệ, anh chuyển hướng sang công tác huấn luyện, tiếp tục đóng góp cho thể thao.

Andy Murray (quần vợt, 2019). Tay vợt người Scotland từng đạt vị trí số một thế giới, giành ba Grand Slam đơn nam, trong đó giúp chấm dứt chuỗi 77 năm không có tay vợt Vương quốc Anh nào vô địch Wimbledon, bên cạnh hai HC vàng Olympic.

Kenny Dalglish (bóng đá, 2018). Huyền thoại người Scotland gặt hái nhiều thành công to lớn với Liverpool, cả trên tư cách cầu thủ lẫn HLV, như 8 chức vô địch Anh, 3 C1 (tiền thân của Champions League), 5 Cup Liên đoàn và 2 Cup FA. Ông được coi là một biểu tượng của CLB và có những đóng góp đáng kể khác ngoài bóng đá, nổi bật là việc hỗ trợ các gia đình nạn nhân thảm họa Hillsborough.

Mo Farah (điền kinh, 2017). Mo Farah - một trong những VĐV điền kinh vĩ đại nhất của Vương quốc Anh - được phong tước ngày 14/11/2017 tại Cung điện Buckingham.

VĐV điền kinh Anh gốc Somalia giành bốn HC vàng Olympic (5.000 m và 10.000 m tại London 2012 và Rio 2016), được xem là biểu tượng người nhập cư vượt khó và là hình ảnh tích cực cho thể thao Anh.

Chris Hoy (đua xe đạp, 2009). VĐV sinh năm 1976 người Scotland trở thành tay đua xe đạp đầu tiên được phong tước hiệp sĩ.Hoy từng 11 lần vô địch thế giới, giành 6 HC vàng Olympic, trong đó có ba HC vàng tại Bắc Kinh 2008 - trở thành VĐV nam người Anh đầu tiên ba lần đăng quang trong một kỳ Thế vận hội kể từ Henry Taylor năm 1908.

Steve Redgrave (chèo thuyền, 2001). Redgrave nhận tước hiệp sĩ sau khi khép lại sự nghiệp huy hoàng với 5 HC vàng Olympic liên tiếp (1984-2000) - kỷ lục vang danh và mốc son của chèo thuyền thế giới.Redgrave còn 9 lần vô địch thế giới và là hình mẫu về nghị lực khi vượt qua bệnh tật để duy trì thành công ở đỉnh cao.

Alex Ferguson (bóng đá, 1999). HLV huyền thoại người Scotland được phong tước hiệp sĩ sau khi dẫn dắt Man Utd tới cú ăn ba lịch sử gồm Ngoại hạng Anh, Cup FA và Champions League mùa 1998-1999.Toàn bộ sự nghiệp HLV, ông lập kỷ lục với 49 danh hiệu. Trong đó, có 38 lần đăng quang cùng Man Utd giai đoạn 1986 đến 2013, tiêu biểu là hai Champions League và 13 Ngoại hạng Anh.

Ngoài 10 gương mặt tiêu biểu kể trên, nhiều huyền thoại thể thao khác của Vương quốc Anh cũng từng được phong tước hiệp sĩ vì các đóng góp to lớn cho quốc gia.

Có thể kể đến Nick Faldo (golf), Alastair Cook, Ian Botham (cricket), Bradley Wiggins (đua xe đạp), Lewis Hamilton (ảnh), Jackie Stewart (đua xe F1), Clive Woodward (bóng bầu dục), Ben Ainslie (thuyền buồm) hay Geoff Hurst, Bobby Charlton (bóng đá).

Hiệp sĩ là danh hiệu cao quý nhất đối với một dân thường ở Anh, do hoàng gia phong tặng cho người có công với đất nước. Người được vinh danh có thêm tiền tố Sir (Ngài) hoặc Dame (Quý bà) trong tên riêng. Tước hiệu này không chỉ ghi nhận thành tích thể thao xuất sắc mà còn tôn vinh vai trò của họ trong việc truyền cảm hứng và quảng bá hình ảnh nước Anh ra thế giới.

