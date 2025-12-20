Kỳ SEA Games nhiều điểm sáng của Thể thao Việt Nam

{title}
Ngày 19/12, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã có buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại SEA Games 33 để thông tin về tình hình thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.
Ở kỳ SEA Games lần này, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam đã nói về những mục tiêu trước khi lên đường tham dự SEA Games 33, trong đó, Đoàn thể thao Việt Nam phấn đầu đạt khoảng 90 huy chương vàng, giữ vững vị trí thuộc top đầu khu vực. Các đội tuyển bóng đá cũng đặt mục tiêu có những huy chương vàng để làm nức lòng người hâm mộ.
Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam
Với mục tiêu thứ nhất, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 86 huy chương vàng trên bảng tổng sắp. Nếu tính cả 5 huy chương vàng ở các môn biểu diễn, đoàn đã đoạt tổng cộng 91 huy chương vàng.
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (bên phải) chia sẻ các thông tin về đoàn thể thao Việt Nam.
Ở môn bóng đá, Việt Nam đã giành hai ngôi vô địch của đội tuyển futsal nữ và đội tuyển U22. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, nếu không có sự cố trọng tài, rất có thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng đã giành ngôi vô địch. “Như vậy, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là chiếc huy chương vàng của đội tuyển U22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng”.
Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công trên nhiều khía cạnh
Đặc biệt, trong kỳ SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đã có chuyển biến tích cực và thành công ở nhiều môn thể thao Olympic có trong chương trình đại hội. Một số vận động viên đã thi đấu nỗ lực, phá vỡ những kỷ lục và giành rất nhiều huy chương như Trịnh Thu Vinh ở môn bắn súng có được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh mang về 3 huy chương vàng... Một số vận động viên đã đạt thành tích cụ thể tương đương với những thành tích có thể giành huy chương Asiad, thậm chí là Olympic.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tham dự buổi gặp mặt báo chí của Đoàn thể thao Việt Nam.
Tại kỳ SEA Games lần này, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã đồng hành sâu sát với các hoạt động của đoàn thể thao Việt Nam để lan tỏa hình ảnh với khán, thính giả, độc giả trong nước ở toàn bộ các môn thi đấu. Việt Nam là một trong những nước có nhiều phóng viên tác nghiệp nhất ở SEA Games 33 với hàng trăm người. Trong số đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cũng có phóng viên tác nghiệp tại Thái Lan để truyền tải nhanh và chính xác các hoạt động thi đấu, đặc biệt là các nội dung có sự góp mặt của các vận động viên Phú Thọ.
SEA Games 33 dù có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có chiến thắng, có thất bại, nhưng trên hết vẫn là một kỳ SEA Games thành công khi các vận động viên thể hiện rõ ý chí, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, nỗ lực giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc; thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, khán giả, cổ động viên và lực lượng điều hành; hành xử văn minh, thân thiện, giữ gìn hình ảnh, nhân cách đẹp đẽ của người Việt Nam.
Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)
