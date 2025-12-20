Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kỳ SEA Games nhiều điểm sáng của Thể thao Việt Nam

Ngày 19/12, lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam đã có buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp tại SEA Games 33 để thông tin về tình hình thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Ở kỳ SEA Games lần này, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam đã nói về những mục tiêu trước khi lên đường tham dự SEA Games 33, trong đó, Đoàn thể thao Việt Nam phấn đầu đạt khoảng 90 huy chương vàng, giữ vững vị trí thuộc top đầu khu vực. Các đội tuyển bóng đá cũng đặt mục tiêu có những huy chương vàng để làm nức lòng người hâm mộ.

Kỳ SEA Games nhiều điểm sáng của Thể thao Việt Nam

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí của lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam

Với mục tiêu thứ nhất, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 86 huy chương vàng trên bảng tổng sắp. Nếu tính cả 5 huy chương vàng ở các môn biểu diễn, đoàn đã đoạt tổng cộng 91 huy chương vàng.

Kỳ SEA Games nhiều điểm sáng của Thể thao Việt Nam

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (bên phải) chia sẻ các thông tin về đoàn thể thao Việt Nam.

Ở môn bóng đá, Việt Nam đã giành hai ngôi vô địch của đội tuyển futsal nữ và đội tuyển U22. Theo Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, nếu không có sự cố trọng tài, rất có thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng đã giành ngôi vô địch. “Như vậy, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là chiếc huy chương vàng của đội tuyển U22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng”.

Kỳ SEA Games nhiều điểm sáng của Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công trên nhiều khía cạnh

Đặc biệt, trong kỳ SEA Games lần này, đoàn thể thao Việt Nam đã có chuyển biến tích cực và thành công ở nhiều môn thể thao Olympic có trong chương trình đại hội. Một số vận động viên đã thi đấu nỗ lực, phá vỡ những kỷ lục và giành rất nhiều huy chương như Trịnh Thu Vinh ở môn bắn súng có được 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh mang về 3 huy chương vàng... Một số vận động viên đã đạt thành tích cụ thể tương đương với những thành tích có thể giành huy chương Asiad, thậm chí là Olympic.

Kỳ SEA Games nhiều điểm sáng của Thể thao Việt Nam

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tham dự buổi gặp mặt báo chí của Đoàn thể thao Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games lần này, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã đồng hành sâu sát với các hoạt động của đoàn thể thao Việt Nam để lan tỏa hình ảnh với khán, thính giả, độc giả trong nước ở toàn bộ các môn thi đấu. Việt Nam là một trong những nước có nhiều phóng viên tác nghiệp nhất ở SEA Games 33 với hàng trăm người. Trong số đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cũng có phóng viên tác nghiệp tại Thái Lan để truyền tải nhanh và chính xác các hoạt động thi đấu, đặc biệt là các nội dung có sự góp mặt của các vận động viên Phú Thọ.

SEA Games 33 dù có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có chiến thắng, có thất bại, nhưng trên hết vẫn là một kỳ SEA Games thành công khi các vận động viên thể hiện rõ ý chí, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, nỗ lực giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc; thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, khán giả, cổ động viên và lực lượng điều hành; hành xử văn minh, thân thiện, giữ gìn hình ảnh, nhân cách đẹp đẽ của người Việt Nam.

Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)


Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đoàn thể thao Việt Nam Sea games Huy chương vàng Bóng đá Việt Nam thi đấu Vận động viên tác nghiệp Lãnh đạo Mục tiêu Gặp mặt
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long