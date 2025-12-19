Tiền vệ người Phú Thọ cùng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Tối 18/12, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam của SEA Games 33. Đội tuyển U22 Việt Nam đối đầu với chủ nhà Thái Lan. Các chiến binh sao vàng đã cống hiến một trận đấu ngoài sức tưởng tượng để giành thành quả xứng đáng. Đóng góp vào thành quả đó cũng có một người con Phú Thọ là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc- người đã thi đấu trọn vẹn 120 phút.

Bóng đá Thái Lan đã 8 năm không chạm tay đến tấm huy chương vàng SEA Games. Vì lẽ đó, “Voi chiến” quyết tâm khi giải đấu lần này được tổ chức trên sân nhà. Ở bên kia chiến tuyến U22 Việt Nam đã vô địch 3 trong số 4 kỳ SEA Games gần nhất. Với lợi thế sân nhà và số đông cổ động viên, ở phút thứ 20, Yotsakon (Thái Lan) thực hiện cú đá phạt đẹp mắt mở tý số trận đấu. Chỉ hơn 10 phút sau, Seksan Ratree ghi bàn đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, thủ môn Phosaman phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền và Đình Bắc tận dụng thành công cơ hội rút ngắn tỷ số. Chỉ ít phút sau, từ quả phạt góc, chúng ta gỡ hòa khi Waris của đội bạn phản lưới. Với kết quả được duy trì sau 90 phút, 2 đội bước vào hiệp phụ. Trong thời gian thêm giờ này, chúng ta có được bàn thắng quý hơn vàng của Thanh Nhàn ở phút 96 để thắng chung cuộc 3-2 và giành Huy chương Vàng danh giá.

Xuân Bắc đã có một trận đấu tốt trọn vẹn 120 phút thi đấu trên sân.

Trong trận đấu chung kết, tiền đạo người Phú Thọ Nguyễn Xuân Bắc thi đấu đầy đủ 120 phút, người con Đoan Hùng cũng đã thi đấu tuyệt vời để kiểm soát tốt tuyến giữa của U22 Việt Nam kể từ hiệp 2. Đặc biệt, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Bắc giúp Việt Nam vượt qua nhiều thời điểm nhạy cảm của trận đấu.

Tấm Huy chương Vàng xứng đáng cho những nỗ lực và tinh thần quả cảm của các cầu thủ.

Những khoảnh khắc tuyệt vời của cầu thủ quê ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ sau khi giành Huy chương Vàng, Xuân Bắc cho biết: "Tấm Huy chương Vàng là thành quả xứng đáng cho quá trình cả đội đã luôn cố gắng. Về trận đấu này, tuy những phút đầu trận đội nhập cuộc chưa tốt nhưng qua hiệp 2, bằng tinh thần người Việt Nam, toàn đội đã cố gắng thi đấu để giành Huy chương Vàng."

Xuân Bắc trở thành cầu thủ người Phú Thọ thứ 2 vô địch bóng đá nam SEA Games sau Hà Đức Chinh.

Huy Trần (Từ Bangkok, Thái Lan)