10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2025 do TTXVN bình chọn

Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2025 do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bình chọn.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

1. Tinh gọn bộ máy về đích sớm 5 năm

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy thực hiện từ trung ương tới địa phương giảm được 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng, 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành các mục tiêu về tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) trước 5 năm. Từ ngày 1/7, cả nước đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp (không còn cấp huyện) tại 34 tỉnh, thành phố. Cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn” mở rộng không gian phát triển mới, từng bước chuyển từ mô hình quản lý sang phục vụ, kiến tạo và vì dân.

2. Đảng xác định tự chủ chiến lược trong thời kỳ mới

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu “Tự chủ chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược về chủ động hoạch định, dẫn dắt và kiến tạo sự phát triển của đất nước trong thế giới nhiều biến động khó lường. Dự thảo Báo cáo chính trị, lần đầu tiên tích hợp Báo cáo chính trị, Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, cùng các dự thảo văn kiện khác nhận được thêm gần 14 triệu ý kiến góp ý trực tiếp và trực tuyến qua VNeID, sau khi các tổ chức đảng và đảng viên góp ý. Trước đó, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 hoàn thành trước thời hạn. Lần đầu tiên toàn bộ Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không phải người địa phương.

3. Khơi dậy tình yêu Tổ quốc, khát vọng phát triển đất nước

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: TTXVN

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể, quy mô lớn, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, truyền cảm hứng về khát vọng phát triển đất nước.

Cùng với các lễ kỷ niệm là loạt “concert quốc gia”: “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”... và bộ phim “Mưa đỏ” đạt doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng, giành giải Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2025 tạo đà cho việc thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045.

4. Thiên tai khốc liệt, bất thường, vượt ngưỡng lịch sử

Xóm 1, thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh chìm trong biển nước. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trong năm xảy ra 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, nhiều nhất từ trước đến nay, trong đó 5 cơn bão di chuyển nhanh với cường độ mạnh, kèm theo dông lốc, vòi rồng, lũ quét và sạt lở đất, làm gia tăng tần suất các trận lũ lớn, hơn 400 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế gần 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7 - 0,8% GDP. Đặc biệt, mưa lũ tại Thái Nguyên; lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã (Huế) đạt 1.740 mm trong 24 giờ (ngày 27/10); triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau đều vượt ngưỡng lịch sử.

5. Triển khai các nghị quyết chiến lược để phát triển đất nước nhanh, bền vững

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết chiến lược trong các lĩnh vực then chốt, xác định những động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước với người dân là trung tâm, là chủ thể; khoa học công nghệ là đột phá quan trọng hàng đầu; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt; kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt.

Với tinh thần nhất quán từ ý chí chính trị của Đảng tới khuôn khổ pháp lý và hành động quản lý của Nhà nước, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ. Chính phủ ban hành nhiều chương trình hành động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, tạo hành lang pháp lý để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

6. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á

Gạo xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Lương thực Thạo Sơn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Xuất khẩu là động lực tăng trưởng GDP hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Tăng trưởng GDP năm 2025 được dự báo đạt khoảng 8%, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt khoảng 24 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua, là những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế chịu “tác động kép” từ cuộc chiến thuế quan toàn cầu, xung đột địa chính trị gia tăng, thiên tai khốc liệt, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành và địa phương. Chính phủ nỗ lực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo..., qua đó nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

7. Công ước Hà Nội - Khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 25 - 26/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội (Công ước Hà Nội), với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu từ nhiều tổ chức đa phương và 119 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên một địa danh của Việt Nam gắn với một điều ước đa phương toàn cầu. Ngay tại Lễ mở ký, 72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội, tạo tiền đề quan trọng để văn kiện sớm có hiệu lực, đặt nền móng cho các chuẩn mực chung trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng - lĩnh vực xuyên biên giới, khó kiểm soát triệt để bằng quy định pháp luật ở cấp quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng các Trưởng đoàn xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

8. Hoàn thành trước thời hạn mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 khẩn trương xây dựng nhà ở mới cho người dân Đắk Lắk. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Đến cuối tháng 8, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu đề ra trong Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là “công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân“, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, mang giá trị nhân văn sâu sắc.Ngày 30/11, ngay sau đợt mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc đã được phát động nhằm xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại.

9. Hoàn thành hơn 3.500 km đường bộ cao tốc

Nút giao trên Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đoạn qua thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

Năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng ghi dấu mốc hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc - vượt so với mục tiêu đưa vào khai thác tối thiểu 3.000 km vào cuối năm 2025 và tạo tiền đề đến năm 2030, Việt Nam có 5.000 km đường cao tốc. Các địa phương cũng hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và tinh thần làm việc “vượt nắng, thắng mưa”, “xuyên lễ, xuyên Tết” của các nhà thầu và người lao động trên các công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

10. 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đội ngũ người làm báo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tròn một thế kỷ Báo chí Cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển (1925-2025), đội ngũ người làm báo trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Báo chí Cách mạng Việt Nam nhanh chóng thích ứng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, làm chủ công nghệ, tạo đột phá trong phương thức làm báo, giữ vững vai trò lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển.

Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, mở ra không gian phát triển mới cho báo chí trong thời đại số.

Nguồn TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc